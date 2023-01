Grande Fratello Vip, estenuante lite tra Daniele dal Moro e Oriana Marzoli nel post puntata Ancora una volta Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli affrontano una dura lite, causata dalla scelta dell’imprenditore veneto di nominare Nicole Murgia. Daniele Dal Moro rimane sulla sua posizione, accusando Oriana Marzoli di incoerenza e giudicando troppo evidente il suo interesse per Luca Onestini.

“Falsa, sfigata, come te ne trovo a centinaia – attacca Daniele – Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla! La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora“.”

Oriana replica difendendosi: “Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata?! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta”.

Dal Moro è proprio un fiume in piena: inveisce contro la Marzoli e poi in giardino si sfoga con gli altri coinquilini e dice: “Ragazzi ha negato! Vi giuro le comiche. Lei dice che in Spagna al GF sc***no e fanno di tutto. Ma qualcuno le dice che siamo in Italia?! Qualcuno le dice che quando esce dal GF resta Oriana che salta da un fosso all’altro?! Non è che esce e diventa Lady Gaga“. Ecco il Video Mediaset.