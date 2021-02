Durante la 42 esima puntata di ieri sera, il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che il Live quotidiano del programma in onda H24 su Mediaset Extra non sarà più in diretta ma con una differita di tre minuti. Signorini: “niente diretta. Tre minuti di differita”. Come mai? Vediamo le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Live H24 su Mediaset Extra con 3 minuti di differita al GF Vip: squalifiche e querele, la misura è colma!

Il live quotidiano del reality show di canale 5 ha una grande novità: non sarà proprio in diretta ma sarà mandato in onda con tre minuti di differita. Una scelta estrema per Mediaset per evitare di ricevere querele per le parole poco opportune dei concorrenti, come nel caso di Alda D’Eusanio.

Ma l’escamotage è stato creato anche per evitare scomode squalifiche in seguito a bestemmie, come nel caso di Bosio e Bettarini nell’edizione di quest’anno che sono stati squalificati proprio per aver pronunciato delle bestemmie.

Sicuramente una comodità per la produzione che non è costretta a ricorrere alla squalifica ed eliminare quindi dal gioco un concorrente su cui magari gli autori aveva costruito delle belle storie e da cui potevano scaturire dinamiche interessanti.

GF Vip novità in arrivo per il live quotidiano: 3 minuti di differita

Va da se che questa edizione del GF Vip, la quinta essendo stata la più lunga della storia del programma non sono mancati strafalcioni e polemiche. Tra blasfemia, razzismo, omofobia e offese gratuite non è mancato proprio nulla.

Da qui la decisione drastica dell’azienda di eliminare la diretta live e mandarla in onda con tre minuti di ritardo, in modo che gli autori possano passare al setaccio tutto ciò che accade senza incorrere in quelle polemiche che rendono il programma poco godibile.

Mediaset Extra quindi, invece che mandare tutto ciò che succede in Casa dal mattino a notte fonda, passerà al setaccio eventuali comportamenti discutibili, “ripulendo” di fatto le immagini e i dialoghi di situazioni compromettenti per l’azienda.

Gf Vip News: l’annuncio di Alfonso Signorini durante la puntata del 22 febbraio 2021

Per cui per tutela sia nei confronti dell’azienda che dei concorrenti, pare che da ora in poi anche l’Italia adotterà una tecnica già messa in pratica in molte edizioni estere. Alfonso Signorini ha annunciato questa novità ieri sera durante la puntata serale del lunedì sera, spiegando che questa tecnica verrà sperimentata in quest’ultima settimana di Grande Fratello Vip, per poi eventualmente adottarla definitivamente il prossimo anno.

“La live giornaliera andrà in onda anche in questa settimana, ma ci allineiamo con gli altri GF nel mondo e la manderemo con qualche minuto di differita così da evitare spiacevoli errori” ha dichiarato Signorini. “Sarà una prova per le eventuali nuove edizioni” ha poi aggiunto.

La reazione dei social all’annuncio di Signorini

Il popolo del web come sempre si divide: da una parte c’è chi approva questa scelta così si eviterebbe la caccia alla bestemmia o la polemica facile per parole magari dette in un contesto ludico a cui però i fan si attaccano per buttare giù questo o quel concorrente a seconda degli schieramenti. C’è chi invece non approva questa scelta perché viene a snaturarsi la natura del reality che dovrebbe essere una trasposizione della realtà e quindi risultare più vero.

Vabbè la differita al GF un pò come i daytime all'isola che ti fanno vedere quello che vogliono coprendo i merdoni dei concorrenti, direi che va bene così, meno tossicità e finalmente mettiamo fine alla squalifica per bestemmie totalmente no sense #gfvip — Domenico🐍 (@_hellotetectif) February 23, 2021

E voi cosa ne pensate? Quale preferite? Il live o la differita?