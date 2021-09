Guai in vista per Katia Ricciarelli, tra i 22 concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Ad essere sotto accusa uno sua frase omofoba ad Alex Belli: “Sembri un ricc***ne”. Poi la cantante lirica minaccia di lasciare il reality.

Katia Ricciarelli nella bufera al GF Vip: il web chiede la squalifica per la frase omofoba: “Sembri un ricc***ne”

La famosa soprano che dispensa ben volentieri lezioni di canto agli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia da quando è entrata ha commesso un paio di scivoloni. E ciliegina sulla torta, lo scherzo di ieri sera (qui per vedere lo scherzo a Katia Ricciarelli) degli altri concorrenti l’ha fatta imbufalire, tanto che ha minacciato di lasciare il reality appena cominciato.

La nota cantante ed attrice di Rovigo ha “insultato” Alex Belli dicendogli: “Sembri un po’ ricc***ne”. Il motivo è la camicia floreale e colorata dell’attore su cui, tuttavia, scherzavano entrambi.

Insomma, se in questa edizione non si deve guardare alla parola in se ma all’intenzione con cui si pronuncia, possiamo assicurare che l’intento della Ricciarelli era giocoso e non offensivo.

Tuttavia, oggi come oggi non dovrebbe essere necessario ironizzare se un uomo che indossa il colore fuxia piuttosto che un indumento colorato e con un tema floreale. Certi stereotipi legati alla moda, secondo cui i colori chiari li debbano indossare solo le donne, è superato. Ma la Ricciarelli ha 75 anni per cui la sua forma mentis è vecchio stampo.

L’altro scivolone di Katia Ricciarelli al GF Vip: “Sembrano tre paralitiche”

Ma la cantante ha commesso un altro scivolone riferendosi alle 3 Principesse etiopi (Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié), ha detto: “Sembrano tre paralitiche”. Vicino a loro c’era Manuel Bortuzzo, di cui conosciamo tutti la triste storia: a soli 22 anni, il ragazzo a causa di una lesione al midollo, è sulla sedia a rotelle.

Katia Ricciarelli e lo scherzo degli altri concorrenti: “Io non ci sto, vado via!”

Ma la Ricciarelli ha anche minacciato di lasciare il reality (cominciato appena 3 giorni fa), a causa di uno scherzo da parte degli altri coinquilini. Le Principesse e Soleil Sorge hanno rivelato alla cantante che uno dei concorrenti sarebbe stato squalificato. Quando poi le hanno comunicato che era uno scherzo si è infuriata terribilmente minacciando di lasciare il reality:

“Non ci sto, perché abbiamo visto purtroppo delle situazioni di persone che sono state buttate fuori perché avevano… Lo dico. Devo star zitta? Io non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono”. Poi ha aggiunto: “Siamo qui per star bene e divertirci, io non sono qui neanche per vincere. Se non sto bene, vado a casa. Questi scherzi non vanno fatti, basta. Fatelo tra di voi ma non mettete in mezzo gli altri”.

Molti utenti del web, chiedono l’allontanamento della cantante. Secondo voi, Katia Ricciarelli, va squalificata oppure no?