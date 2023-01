Daniele Dal Moro dopo aver più volte litigato con Oriana Marzoli, sembra più incline al dialogo, tanto che tra allontanamenti e avvicinamenti i due sono tornati a parlare, a scambiarsi baci e abbracci. Un vero traguardo per il veneto, che fatto tutto d’un pezzo, ha fatto un passo in avanti verso la venezuelana. Insieme, i due concorrenti, tentano dunque un nuovo approccio al tavolo da biliardo. Ad un certo punto Daniele spiega ad Oriana il motivo per cui litigano tanto. “A me dà fastidio specificare chi mi piace, a te piacciono tutti” afferma l’imprenditore e la VIP chiede sorridendo: “Ti piaccio io?”. Insomma le schermaglie amoroso tra i due concorrenti è di nuovo iniziata: dove porterà stavolta? Ecco Il Video Mediaset.