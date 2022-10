I due vipponi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi vivono una love story all’interno del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto è piuttosto litigioso e conflittuale. Alternano momenti di coccole e baci ad altri di liti piuttosto pesanti. Tra Edoardo e Antonella sembra essere tornata la calma, ma solo per poco tempo, tra la coppia infatti si insinua la presenza di Antonino. In diretta il confronto tra i due. Quindi Signorini chiede il perché di questi alti e bassi. Antonella dice: “Penso di essere la ragazza più seria del mondo, ma io sono molto socievole. Lui vorrebbe che io eviti. Lui pretende determinate cose da me, ma anche io da lui”. L’impressione è che Edoardo sia molto preso da Antonella, mentre la ragazza è più con i piedi per terra.

Signorini chiede poi ad Antonella di come e quando gli ha scritto Francesco Totti. Infatti l’influencer, durante il live si è lasciata sfuggire: “Totti mi ha scritto”. La Fiordelisi dice che però non è successo nulla: “Mi ha scritto solo ciao, ma io non ho accettato”. Ecco Il Video Mediaset