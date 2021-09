GF Vip, il padre di Bortuzzo boccia Lucrezia Selassiè, una delle principesse etiopi che ha ingaggiato da poco una liaison con il figlio. Il padre, stronca decisamente, la possibile e probabile storia: “Conosco mio figlio, non è il suo tipo”.

Il papà di Manuel Bortuzzo non approva la frequentazione tra il figlio e la principessa etiope

Nella Casa più spiata d’Italia abbiamo visto recentemente un inizio di storia tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia che con la complicità della notte si sono scambiati coccole, baci e dolci effusioni. Il padre di Bortuzzo tuttavia, non vede di buon occhio questo avvicinamento del figlio e della principessa Lucrezia Selassiè.

L’uomo, intervistato a “Non succederà più in onda su Radio Radio”, si è detto sorpreso dell’iniziativa del figlio dal momento che i suoi gusti estetici sono molto diversi. Ha affermato infatti:

“In quelle circostanze si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no”.

Le parole del padre di Manuel Bortuzzo in merito alla relazione del figlio con Lulù al GF Vip

“Obiettivamente lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dire che mio figlio quando è preso lo noti che è veramente cotto”.

Il padre di Manuel inoltre si è detto molto dispiaciuto per la rottura di Manuel con la sua ex ragazza, Federica: a quanto pare la ragazza non riusciva a convivere con la disabilità di Manuel.

La gelosia di Lucrezia nei confronti di Manuel Bortuzzo al GF vip

Tuttavia, aldilà dei pensieri di Franco Bortuzzo i due ragazzi in casa appaiono complici e molto vicini. Lulù pare particolarmente coinvolta ed ha persino fatto una pseudo scenata di gelosia a Manuel. L’atleta e Lulù hanno il loro primo piccolo battibecco quando lui manifesta la volontà di tornare a dormire con Aldo Montano quando tornerà nella Casa.

Eccovi il video Mediaset del battibecco dei due ragazzi:

Insomma, come in ogni storia che si rispetti ci sono momenti di malumore e dopo poco si fa pace, ed è quello che è successo ai due ragazzi. Loro si vivono la loro esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia e come si suol dire in questi casi: “Se son rose fioriranno…”. Voi credete a questa storia? O ha ragione il papà di Manuel?