Ieri sera si è conclusa la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip. Ormai i giochi sono fatti. Le puntate che ci separano dalla finalissima sono veramente poche: solo 3. Chi vincerà questa edizione? Cosa è accaduto ieri sera? Eccovi le news ultim’ora della 46° puntata del 3 marzo 2022.

Chi è uscito ieri sera 3 marzo 2022 dal Grande Fratello Vip? Eliminato Giucas Casella, poi rientra

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip? Ieri sera il televoto era eliminatorio, per cui il meno votato dal pubblico ha dovuto abbandonare la Casa. Il verdetto del pubblico ha stabilito che a dover abbandonare il reality di canale 5 fosse Giucas Casella, che risulta quindi l’eliminato della serata.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Ma poi arriva il colpo di scena, Giucas Casella è tornato nella casa perché ha pescato il biglietto di ritorno. L’illusionista è rimasto sorpreso ma poi ha esultato e urlato di gioia perchè può continuare il suo percorso fino alla finalissima del 14 marzo 2022.

Giucas ha il Biglietto di Ritorno: può quindi rientrare IMMEDIATAMENTE nella Casa! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/QWnwPbeVrD — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Televoto flash: doppia eliminazione al Grande Fratello Vip nella puntata del 3 marzo

Ieri sera c’è stata comunque una doppia eliminazione – come per la scorsa puntata – attraverso un televoto flash, in cui il pubblico ha decretato che a dover abbandonare la Casa del GF Vip fosse a sorpresa Antonio Medugno, che è risultato quindi l’eliminato della serata.

Il televoto flash è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Davide e Sophie. #GFVIP pic.twitter.com/oSGcvCahgv — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 3 marzo 2022 al GF Vip?

Ieri sera le nomination si sono svolte sia in modo Palese che nel segreto del Confessionale, in cui hanno votato solo le due finaliste, Delia e Lulù. Ecco come si sono espressi i concorrenti ieri sera giovedì 3 marzo 2022.

Nomination Palesi

Sophie ha nominato Miriana ,

, Barù ha nominato Miriana,

Miriana ha nominato Soleil,

Soleil ha nominato Jessica ,

, Davide ha nominato Sophie,

Manila ha nominato Barù,

Jessica ha nominato Davide,

Giucas ha nominato Jessica.

Nomination Segrete

Delia Duran in confessionale ha nominato Miriana perchè continua a sentirla falsa, mentre Lulù Selassiè ha nominato Davide. Si è poi aperto ufficialmente il televoto con la classica domanda di rito: chi vuoi salvare? In nomination sono finiti i più votati, vale a dire: Miriana, Jessica, Davide. Questo televoto verrà chiuso lunedì 7 marzo 2022 nel corso della quarantasettesima puntata del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 3 marzo 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata: