Un’altra puntata del GF VIP si è conclusa, ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la puntata? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, venerdì 12 febbraio 2021.

Chi è uscito ieri sera, 12 Febbraio dal Grande Fratello Vip 2021?

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 2021? Il pubblico ha deciso che il meno votato tra Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Andrea Zenga è Al televoto èi tre concorrenti hanno avuto le seguenti percentuali di voto:

Maria Teresa ottiene il 28,3%,

Samantha 39,7% delle preferenze,

Andrea Zenga ha ottenuto il 32%.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Catena di salvataggio per decretare i tre finalisti al GF Vip

Stasera, una puntata particolare nel senso che non ci sono state delle vere e proprie nomination ma una catena di salvataggio dove i Vip a turno devono escludere i compagni che reputano non meritevoli di arrivare in finale. Insomma, una catena di salvataggio per decidere chi non merita la finale.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 12 febbraio 2021, al GF Vip?

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Ma stavolta le nomination si sono svolte, tramite una catena di salvataggio, per decidere i tre candidati alla finale. Quindi la domanda di rito, non è più chi vuoi salvare ma diventa: Chi vuoi in finale? Si apre ufficialmente il televoto e i concorrenti scelti, tramite il meccanismo della catena di salvataggio, e quindi candidati alla finale sono: Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Questo televoto si chiuderà lunedì 15 febbraio e il più votato sarà il TERZO FINALISTA.

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming: