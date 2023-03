Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi: fuochi d’artificio fuori dalla Casa per il suo compleanno. I ragazzi sono decisamente innamorati e benchè molti sul web hanno manifestato dei dubbi sull’autenticità di questa storia, i Donnalisi continuano imperterriti ad amarsi anche a distanza. Come sapete Donnamaria è stato squalificato, e la Fiordelisi sta continuando il suo percorso da sola. Cosa è successo in queste ultime ore? Scopriamolo assieme.

Grande Fratello Vip, fuochi d’artificio furi dalla Casa per Antonella Fiordelisi dal fidanzato Donnamaria

Ammettiamolo. Il percorso di Antonella Fiordelisi dentro la Casa del Grande Fratello Vip, non è stato sempre lineare né semplice. Ha dovuto fare i conti con il suo carattere assertivo da figlia unica: evidentemente non abituata alla frustrazione del “no” e ad averla sempre vinta. In primis si è scontrata con il Fidanzato Edoardo Donnamaria e poi con gli amici di lui, gli spartani. In questi mesi Antonella però è cresciuta, è maturata e ha imparato dai suoi errori e a sue spese. Oggi la schermitrice è infinitamente più calma, meno istintiva e meno incline al litigio come i primi mesi.

In questi giorni il GF vip ha festeggiato il suo compleanno, assieme agli altri coinquilini con cui si respira ora un clima più disteso. Ma la ragazza ha ricevuto una bellissima sorpresa dal fidanzato: fuochi d’artificio fuori dalla Casa. Nella notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha urlato parole d’amore alla sua amata Antonella: “Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”.

quando pensi che possiamo smettere di piangere facci un fischio Edo #donnalisi #drojette pic.twitter.com/RFRbkPao0s — Sєя ♡🦋 (@NonSonoUnaSant4) March 14, 2023

Auguri di Donnamaria alla Fiordelisi con Fuochi d’artificio fuori dalla Casa

Fuori dalla Casa non c’era solo Edoardo Donnamaria ma il padre di Lei, Stefano Fiordelisi e l’amico di lei Marco. Il padre di Antonella ha condiviso la foto sui social in cui abbraccia il “genero” Donnamaria che indossa le pantofole che le ha regalato Antonella. Assenti invece i genitori di Donnamaria, papà Vincenzo ha infatti commentato su Twitter: “AUGURI ANTONELLA !! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi !! Tutti a votare la DOC!!!”

Ne manca 1 importantissimo… il Suocero❤️ e se dico IL è perché lo penso…. IL. Rappresentante Assoluto della parola,ciò che tutte le nuore vorrebbero avere… @vincefrancesco ! #gfvip #DONNALISI https://t.co/JQDtZHXsMe — MaPi ❤️ (@MaPi87430972_) March 14, 2023

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi era in veranda ed è stata avvisata da Micol Incorvaia che Edoardo Donnamaria era fuori dalla Casa per augurarle buon compleanno. La Fiordelisi si è precipitata fuori correndo in giardino per assistere ai fuochi d’artificio: “Ma è pazzo, amore, grazie” ha urlato.

I vipponi sono stati quindi sorpresi da questo spettacolo pirotecnico intorno alle 3 di notte. Una volta rientrati in casa, la Fiordelisi sorridente ha commentato con la sua amica Nikita Pelizon: “Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L’attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme”.