Alda D’Eusanio Contro Maria De Filippi: “E’ una che vive dentro la televisione”. Se il pubblico l’ha salvata tramite il televoto flash, per lo scivolone preso per aver pronunciato la N Word, Alda D’Eusanio ne combina un’altra: parla male di Maria De Filippi e la regia abbassa il volume.

Beh che questo Grande Fratello Vip avesse bisogno di una svegliata era evidente, ma qui stiamo superando ogni limite. Alda D’Eusanio è entrata da pochissimo nel loft di Cinecittà ma ne ha combinate più lei di tutti i concorrenti che sono lì da 5 mesi. Dopo la parola razzista usata durante la cena persiana dei ragazzi, ora se la prende con Maria De Filippi. In che senso? La giornalista stava parlando con Dayane Mello e la concorrente evidentemente giù, cerca conforto nelle parole della D’Eusanio. La modella brasiliana si sente incompleta e pensa che la sua vita non le regali le giuste soddisfazioni. La giornalista, nell’intento di tirarla su di morale, mette in mezzo chi non c’entra nulla, ovvero Maria De Filippi.

Nel Video che vi postiamo qui sotto, si sente perfettamente la D’Eusanio che parla contro la De Filippi. Quello che infastidisce di più è che non si critica la collega da un punto di vista lavorativo – per altro, cosa disdicevole anche questa – ma si entra proprio nel personale.

Nel dettaglio la D’Eusanio ha detto:

“Perché sei infelice? Di solito si è infelici della propria vita quando si pensa a qualcuno a cui va meglio… Tu chi pensi che abbia una vita migliore della tua? Un nome di un personaggio famoso…”.

Dayane non sa cosa dire e lei le fa un esempio: “Maria De Filippi?”, la modella annuisce, come per dire che in effetti la De Filippi è realizzata e ha una vita felice, ma Alda replica: “E’ una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera, non sa cosa vuol dire avere un figlio…”. Ma dopo queste parole, la regia toglie il volume e cambia inquadratura. Ecco il Video:

Alda Deusiano e il suo pensiero su #mariadefilippi e subito la regia stacca #GFVIP pic.twitter.com/Gd102e8kvh — Nico Insalata (@nicoinsalata) February 2, 2021

Parole veramente orribili in riferimento alla conduttrice Mediaset che in realtà un figlio ce l’ha, adottato, ma a cui ha donato tutto l’amore del mondo. Il fatto che la D’Eusanio si permetta di dire certe cose su un’altra collega, andando a toccare una sfera così personale ci è sembrata una cafonaggine e una mancanza di delicatezza assolute.

Noi ci dissociamo da qualsiasi frase abbia detto la giornalista, perché come hanno sottolineato molte persone sul web compreso il giornalista Giuseppe Candela: “L’uscita di Alda D’Eusanio contro Maria De Filippi l’ho trovata pretestuosa, eccessiva e gratuita. Si giudica la professionista non la vita di una persona, non il suo essere mamma o i suoi ritmi professionali”.

Sposiamo in toto le parole del giornalista di Dagospia e il Fatto Quotidiano e aggiungiamo inoltre che la D’Eusanio predica, predica bene, ma razzola malissimo. Il bel discorsetto che ha fatto per convincere il pubblico a non buttarla fuori non la salverà dal linciaggio mediatico di queste ore dal popolo del web che difende a spada tratta, una professionista come la De Filippi, che ha dimostrato “sul campo” il suo valore e la sua indole.

Aldilà dei successi televisivi che le hanno “regalato” l’appellativo di “Sanguinaria” è una persona perbene. La stima e l’affetto del pubblico e degli addetti ai lavori, ne sono una chiara testimonianza. Poi chissà perché la D’Eusanio tira in ballo proprio la De Filippi, che fa dei programmi simili a quelli che la giornalista, presentava in Rai. Con la differenza che Maria De Filippi ha sempre portato in tv storie reali, fatte da persone comuni e la D’Eusanio, invece “usava” degli attori. Smascherata da Striscia la Notizia, più e più volte!

Poteva citare qualsiasi altra collega, se proprio lo voleva fare, ma cita proprio lei, chissà perchè… Come diceva Andreotti: “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”.

E voi cosa ne pensate?