Venerdì sera è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini, che la concorrente Dayane Mello ha definito “solo una scopaxx”. Ed anche nei giorni prima, quando in casa era stato spoilerato il nome del nuovo concorrente, lei lo aveva definito un “coglio**e”. Insomma anche venerdì sera in puntata, appena i due si sono incontrati, dopo una freddezza iniziale se ne sono dette di tutti i colori.

Ex suocera di Dayne Mello contro di Lei: “E’ subdola, invidiosa e gelosa”

Insomma, la Mello ha liquidato Bettarini definendolo una scopaxx, ma a smentirla arriva la madre di Stefano Sala, suo ex compagno e padre di sua figlia Sofia. In breve, stando a quanto riporta il giornalista e autore tv, Gabriele Parpiglia, l’ex suocera ha raccontato che la Mello, per tre settimane, si è sentita con Bettarini con lunghe videochiamate dall’Honduras dove lui era l’inviato. Videochiamate in cui la Mello ha presentato “ufficialmente” Bettarini anche all’ex suocera, come suo nuovo compagno. Questo, prima che lei lo tradisse con un giocatore di basket alla discoteca “The Club” di Milano.

Le parole dell’ex Suocera della Mello e la richiesta a Stefano Bettarini

Giornalettismo rivela che la madre di Stefano Sala, ex compagno della Mello, ha contattato Bettarini poco prima di entrare nel reality chiedendogli di smascherarla e di fare capire di che pasta è fatta. Queste le parole che non possono essere smentite:

Stefano, smascherala. Lei si è approfittata di noi e poi ci ha sputtanato come se fossimo carne da macello. Ha sempre fatto i “Bip” comodi! È subdola, invidiosa e gelosa. Noi ci siamo conosciuti in quella famosa telefonata, scusami ma ho rabbia dentro.

Ma non è la sola che non spende belle parole per la modella brasiliana. Anche la fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini sulla battuta di ieri sera ha dichiarato: «Dopo la prima puntata e l’ingresso di Stefano (Bettarini, ndr) ammetto che per le dichiarazioni di Dayane Mello, prima e dopo il suo ingresso, dandogli del “coglione” ho provato, da donna, profonda delusione. E poi andare in confessionale e dire: “È stata una scopata”… Scioccante! Dayane è una mamma e a casa ha una bimba. Grande caduta di stile, profondo sdegno».

Come reagirà la Mello di fronte a queste dichiarazioni dell’ex suocera e della fidanzata di Stefano Bettarini?