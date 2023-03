Daniele dal Moro – recentemente squalificato dal Grande Fratello Vip – promette di rivelare tutta la verità “di figli e figliastri” sul reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come già sapete qualche giorno fa l’imprenditore veneto è stato espulso dal reality per aver avuto un comportamento troppo sopra le righe, e che il GF ha punito con la Squalifica. Cosa è successo nelle ultime ore? Cosa vorrà dire Daniele sulla verità di “Figli e Figliastri” del reality targato Signorini? Scopriamolo assieme.

Daniele Dal Moro fuori dal Grande Fratello Vip, promette di rivelare alcune verità relative al reality

Daniele Da Moro tornato in possesso del suo telefono in questi giorni, ha ringraziato i suoi follower che lo hanno sempre sostenuto e ha dedicato ad Oriana Marzoli un bel post, in cui ha racchiuso, alcune polaroid che li ritraevano assieme e la lettera che la Marzoli gli ha scritto subito dopo aver saputo della squalifica. Ora in un altro post Instagram l’imprenditore veneto promette di rivelare a gioco finito – probabilmente – alcune verità scomode del reality.

Ecco il post Instagram di Daniele Dal Moro ripreso da un utente su Twitter

“Grande Fratello di figli e figliastri” DANIELE CHE SPUTTANA IL GF PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ Noi siamo con te! ❤‍🩹#oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/9nCuCzyzNo — sisonokevin (@_soleilandia_) March 19, 2023

Le parole di Daniele sono molto chiare e non lasciano molti dubbi. Il veneto fa intuire che dietro la regia del Grande Fratello, la legge non è proprio uguale per tutti, ma che ci sono “Figli e Figliastri”. Dal Moro, spiega che avrebbe dovuto essere presente in studio questo lunedì, ma a causa delle nuove disposizioni volute da Piersilvio Berlusconi, avrebbe potuto mandare solo un contributo Video, come ha fatto Donnamaria. Ma Daniele si è rifiutato, anche perché lui è stato prelavato come un latitante e buttato fuori, non come è successo ad Edoardo. Dal Moro scrive sul post:

“Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”.

Dal Moro continua e aggiunge:

“In questo momento ho le mani legate per motivi contrattuali, ma tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello Vip di figli e figliastri”.

Quale sarà questa verità? Vedremo se poi alla fine verrà rivelata o sarà solo uno sfogo di un concorrente. Sicuramente Alfonso Signorini, da persona intelligente e capace, saprà dare le giuste spiegazioni e risposte qualora Daniele dovesse rivelare qualcosa.

