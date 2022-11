A poche ore dall’inizio della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 7 novembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che avrà molti temi caldi di cui parlare e molte situazioni da chiarire. L’ingresso dei nuovi vip – nuova linfa per il reality – ha destabilizzato gli equilibri della Casa creando nuove dinamiche. Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci pe una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della quindicesima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà sul rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele de Donà, che pare sempre più complice. La donna nonostante abbia pianto calde lacrime per la reazione del marito ai suoi comportamenti continua ad avvicinarsi in modo pericoloso ad Antonino. E poi ancora:

Una bella sorpresa per Alberto de Pisis ;

; Una sorpresa non molto bella per Antonella Fiordelisi;

Oriana Marzoli contro tutti: la vip si è attirata un bel pò di antipatie – da parte delle donne – e molte simpatie invece, da parte degli uomini.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito del Pubblico?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Nikita Pelizon, George Ciupilan e Attilio Romita? Chi tra loro sarà il preferito del pubblico? Vi ricordiamo infatti che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune, ovvero non nominabile. Ma non solo! Avrà in mano il destino degli altri concorrenti .

Non ci resta quindi che aspettare la puntata del Grande Fratello Vip, stasera lunedì 7 novembre in prima serata su canale 5 per avere tutte le risposte ai nostri quesiti.