A poche ore dall’inizio della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 31 ottobre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che va in onda nonostante stasera sia la notte di Halloween.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della tredicesima puntata

Molte persone, infatti andranno in giro a far festa – dolcetto o scherzetto – nella notte che secondo la tradizione anglosassone, ormai divenuta anche nostra, è la notte più spaventosa dell’anno. Alfonso Signorini è pronto a tenerci compagnia anche stasera, lunedì 31 ottobre in diretta su canale 5.

Liti, discussioni, coccole, intimità al Grande Fratello Vip

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà sulle liti e immancabili discussioni tra i concorrenti per le pulizie. Difatti i vipponi amano la vita comoda e solo sono pochissimi che si dedicano a tenere pulito e in ordine. Ma oltre a questo ci saranno anche molti momenti piacevoli e divertenti. Ci si soffermerà sulla tormentata storia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Nonostante la grande complicità che si è instaurata tra i due, spesso si ritrovano a discutere con toni per nulla amorevoli. Ad allietare però la serata di Antonella ci sarà una sorpresa. E non sarà l’unica: il “Gf Vip” ha qualcosa in serbo per Charlie Gnocchi.

Grande Fratello Vip, passione sotto le coperte: è nata una nuova coppia?

Tuttavia, non mancano invece momenti romantici o forse goliardici, decidete voi. Ci sono stati infatti strani movimenti sotto le coperte: Antonino e Giaele, tra coccole e intimità, sono una nuova coppia?

Giaele De Donà è sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra essere molto attratta dal giovane imprenditore. Ma l’interesse è reale o solo mosso da un sentimento di vendetta preventivo nei confronti del marito che fuori dalla Casa potrebbe essere coinvolto in qualche flirt?

Insomma, il fascino di Antonino – che stasera racconterà più nel dettaglio la sua storia personale – sembra aver colpito ancora. Tuttavia, da come si comportano i due, sembra che sia tutta una provocazione, e che di amore ci sia ben poco.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati? Chi tra loro sarà la preferita del pubblico?

Vi ricordiamo infatti che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico ed avrà in mano il destino degli altri concorrenti.