A poche ore dall’inizio della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera giovedì 3 novembre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata del Gf Vip che apre la Porta Rossa di Cinecittà a sei nuovi vip.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della quattordicesima puntata

Come saprete stasera 3 novembre sono previsti dei nuovi ingressi in Casa. Chi sono i fortunati? Ebbene a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia sono:

Luca Onestini ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip;

ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip; Luciano Punzo ex tentatore di Tempation Island;

ex tentatore di Tempation Island; Edoardo Tavassi , fratello di Guendalina ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi;

, fratello di Guendalina ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi; Oriana Marzoli influencer spagnola senza peli sulla lingua;

influencer spagnola senza peli sulla lingua; Micol Incorvaia, sorella di Clizia: ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro;

sorella di Clizia: ex gieffina e compagna di Paolo Ciavarro; Sarah Altobello ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Tutti pronti? Questa sera si torna nella Casa di Grande Fratello Vip, alla scoperta delle novità su amori e tensioni dei nostri Vip. Alfonso Signorini è pronto a tenerci compagnia anche stasera, giovedì 3 novembre in diretta su canale 5 coadiuvato dalle opinioniste Orietta Berti ed Sonia Bruganelli.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni relative alla 14 esima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera si soffermerà sui nuovi ingressi dentro la Casa di Cinecittà che sicuramente aggiungeranno pepe alle dinamiche dei Vipponi che sono già dentro. Si creeranno nuovi amori? Quelli vecchi scoppieranno? Le carte si riaprono nuovamente.

Non mancherà anche l’analisi delle situazioni già in essere: la storia tra Antonella ed Edoardo, il rapporto conflittuale tra Antonino ed Edoardo. La preoccupazione di Giaele per il suo matrimonio (come sappiamo ha fatto le montagne russe con Antonino sotto le coperte) e altro ancora.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà eliminato?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Carolina Marconi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Pamela Prati? Chi tra loro sarà eliminata dal reality? Vi ricordiamo infatti che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carolina, George, Pamela e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/bPrmWcvFLc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2022

Non ci resta quindi che aspettare la puntata del Grande Fratello Vip, stasera giovedì 3 novembre in prima serata su canale 5 per avere tutte le risposte ai nostri quesiti.

