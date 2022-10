A poche ore dall’inizio dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera lunedì 24 ottobre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” che appassiona sempre di più i telespettatori. Alfonso Signorini, coadiuvato dalle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli è pronto a tenerci compagnia anche stasera, lunedì 24 ottobre.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni dell’undicesima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera ci racconterà le varie dinamiche della Casa, tra liti, polemiche e incomprensioni. Molti i malumori nel loft di Cinecittà in primis lo scontro tra Wilma Goich e Nikita Pelizon. La cantante non tollera il modo di fare di Nikita, che di fronte e discussioni o polemiche replica sempre con un sorriso stampato in faccia come se prendesse in giro.

Grande Fratello Vip, le dinamiche della Casa infiammano gli animi

Nella Casa la tensione è altissima. Le discussioni sono all’ordine del giorno: i dissapori e le incomprensioni sono sempre di più: tra grandi litigi e riappacificazioni i coinquilini cercano, con molte difficoltà, un equilibrio minato ogni giorno da quotidiani screzi, il ménage domestico è alquanto burrascoso.

Nikita Pelizon al centro di numerose critiche da parte degli altri Vipponi. Nei giorni scorsi, la VIP è stata protagonista di importanti scontri con alcuni coinquilini che non le hanno fatto sconti. La Pelizon, si è attirata anche le antipatie di Elenoire Ferruzzi che ha detto di Lei: “Porta iella, è peggio del Malocchio”. Nel corso della puntata, la giovane influencer racconterà la sua storia e ad attenderla ci sarà una dolce sorpresa.

Si parlerà anche della violenta lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, che hanno sfiorato la rissa. Stasera vedremo per la prima volta le immagini inedite della lite. Quando avvenne infatti, la regia del GF Vip ha prontamente staccato inquadratura ma l’audio è rimasto acceso.

Televoto aperto: chi la spunterà tra Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria, Giaele de Donà?

Chi tra loro sarà il preferito del pubblico? Vi ricordiamo infatti che questo televoto non è eliminatorio, ma sarà scelto il preferito del Pubblico che avrà in mano le sorti degli altri concorrenti.