A poche ore dall’inizio della decima puntata del Grande Fratello Vip vi sveliamo quali sono le anticipazioni di questa sera giovedì 20 ottobre. In prima serata su Canale 5 una nuova attesissima puntata di “Grande Fratello Vip” alla cui conduzione ritroviamo Alfonso Signorini, coadiuvato dalle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della decima puntata

Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy stasera avrà presente in studio Marco Bellavia per un lungo confronto con Signorini prima e con gli ex coinquilini dopo. Il mental coach è pronto dunque a confrontarsi con il conduttore sulla situazione che si è venuta a creare dentro la Casa, e con il famoso branco che lo ha bullizzato nelle settimane di sua permanenza nel loft di Cinecittà.

Nuovi sviluppi sulla lite tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria

Inoltre, durante la puntata di questa sera, giovedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, non mancheranno nuovi sviluppi sulla lite tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria che non riescono ancora ad avere un chiarimento.

Grande Fratello Vip, televoto ancora aperto: Chi uscirà?

Al televoto:

Alberto De Pisis;

Antonino Spinalbese;

Attilio Romita;

Cristina Quaranta;

George Ciupilan;

Giaele De Donà.

Chi tra loro dovrà abbandonare la Casa? Chi tra i concorrenti riuscirà a spuntarla? E chi invece dovrà definitivamente abbandonare il gioco? I sondaggi in rete indicano che il pubblico è abbastanza indeciso. Tra i preferiti: quindi ai primi posti, troviamo George Ciupilan e Antonino Spinalbese. Mentre ai fanalini di coda e quindi a rischio eliminazione, troviamo: Attilio Romita e Cristina Quaranta.

Ma come sapete solo il televoto potrà indicarci la reale preferenza del pubblico dal momento che i sondaggi sono su un campione ristretto di pubblico.

Appuntamento quindi stasera in prima serata su canale 5 con una nuova puntata di Grande Fratello Vip – la decima – con al timone Alfonso Signorini.