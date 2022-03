Siamo alle battute finali e agli sgoccioli del Grande Fratello Vip, il reality più lungo di sempre: sei mesi. I concorrenti entrati il 14 settembre, spegneranno le luci del loft di Cinecittà il prossimo lunedì 14 marzo 2022. Ma stasera, giovedì 10 marzo, per la Semifinale cosa dicono i sondaggi? Chi avrà la meglio tra Barù e Manila Nazzaro? Chi proseguirà fino alla Finale e chi invece dovrà abbandonare la Casa?

GF Vip eliminato: chi esce stasera 10 marzo dalla casa?

Stasera al televoto ci sono Barù D’Aragona e la showgirl Manila Nazzaro. C’è grande attesa per scoprire chi proseguirà fino a lunedì 14 e chi invece dovrà dire addio al reality e ai compagni d’avventura.

Il pubblico è diviso: il popolo di twitter tifa per la permanenza ancora in Casa di Barù, sperando sempre nella ship tra Jessica Selassiè e Barù.

Mentre altri sostengono e vogliono in finale Manila Nazzaro, supportata anche da Alex Belli. La Miss, da sempre è stata vicina alla moglie Delia Duran.

I sondaggi per la verità sono molto equi, nel senso che non c’è una vittoria schiacciante dell’uno sull’altro, per cui il risultato sarà molto sul filo di lana e non mancherà di stupire il pubblico che tifa per questo o quello.

Televoto flash anche stasera al Grande Fratello Vip: seconda eliminazione e quarto finalista

Anche stasera come per la scorsa puntata è prevista una doppia eliminazione. La prima data dall’esito del televoto tra Barù e Manila, mentre la seconda sarà una eliminazione da un televoto flash con doppio esito. Il più votato sarà il quarto finalista, mentre il meno votato dovrà abbandonare la Casa di Cinecittà.

Chi potrebbe essere a questo punto il quarto finalista? In corsa ci sono: Jessica Selassie, Giucas Casella, Sophie Codegoni e uno tra Barù e Manila a seconda dell’esito del televoto. Difatti gli altri concorrenti, ovvero Lulù Selassiè, Delia Duran e Davide Silvestri sono già in Finale. Vi ricordiamo che nella Finale i concorrenti saranno soltanto cinque, per cui ancora i giochi sono relativamente aperti per i vostri beniamini.

Al GF Vip il ritorno di Soleil Sorge contro tutti

Stasera ci sarà anche il ritorno di Soleil Sorge, eliminata della scorsa puntata che si toglierà qualche sassolino dalla scarpa affrontando tutti coloro che l’hanno giudicata e offesa.

Soleil è ormai fuori dai giochi, ma continua ad essere una presenza costante nelle dinamiche della Casa… Siete pronti al suo grande ritorno? 🤩 Ha molte questioni da chiarire, tanti Vip con cui affrontarsi… e non le manderà di certo a dire! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/0XZU1zgdn0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Appuntamento quindi con la Semifinale del Grande Fratello Vip stasera 10 marzo 2022 in prima serata su canale 5 con Alfonso Signorini.