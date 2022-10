Marco Bellavia rompe il silenzio, all’indomani della puntata che ha visto la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite un televoto flash. L’ex gieffino ha pubblicato un posto “disintegrando” tutti.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia asfalta tutti dopo la puntata

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha ottenuto un record di ascolti raggiungendo il 25% di share. Naturalmente si è parlato del bullismo perpetrato ai danni del concorrente Marco Bellavia da parte di molti vipponi. Da una parte c’era l’ex conduttore di Bim Bum Bam che lanciava un evidente grido di aiuto per la sua situazione psicologica e per il disagio e la fragilità che erano sempre più evidenti, dall’altro il menefreghismo, l’indifferenza, l’egoismo, la cattiveria di 22 concorrenti – salvo qualcuno – che lo hanno umiliato, insultato vessato, bullizzato come se tutto questo fosse normalità.

La cosa che fa proprio male al cuore è l’indifferenza di certi personaggi che si reputano Vip contro l’umiltà e la dolcezza di Marco che è uscito dalla Casa in punta di piedi, senza accusare nessuno e persino chiedendo scusa. Qual è stata la colpa di quest’uomo? Quello di essere più sensibile della media e di aver chiesto aiuto? Un aiuto che gli è stato negato su tutti i fronti e che se – chissà – lo avesse ricevuto, non saremmo qui a scrivere di questa brutta pagina di tv.

Lo sfogo di Marco Bellavia sui Social dopo al puntata del GF Vip

“Starei qui ancora volentieri, conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Se una persona ha bisogno e gli altri 22 lo aiutano, ce la farà, da solo non ce la fa”.

Nella didascalia del post si legge:

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

In cambio di menefreghismo, di indifferenza ed egoismo lo aggiungiamo noi, perché è quello che è successo. Gli unici concorrenti che lo hanno supportato e hanno dimostrato empatia nei suoi confronti sono stati Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan. Tre ragazzi giovani a fronte di quelli più adulti che lo hanno insultato come non ci fosse un domani.

L’amarezza di Marco e il supporto di molti colleghi

Finora il profilo social di Marco era rimasto silenzioso: sono state pubblicate solo delle IG in cui si riportavano i messaggi di solidarietà e supporto del pubblico. Ma all’indomani della puntata Marco pubblica il post di cui sopra ricevendo anche i commenti di molti colleghi che lo hanno sostenuto.