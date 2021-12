Al GF VIP la furia di Alex Belli si è abbattuta sulla porta rossa. Belli ha urlato contro tutto e tutti e calciato la porta chiedendo di poter immediatamente uscire dalla casa. L’attore assieme ai suoi compagni d’avventura dopo essere stato seduto in salotto per vedere i messaggi dei familiari di ciascuno ha palesato tutto il suo malessere. Cosa e accaduto? Scopriamolo insieme.

Alex Belli visibilmente alterato al GF Vip: calci e pugni alla porta rossa

In previsione del prolungamento del programma fino al 14 marzo 2022 annunciato da Alfonso Signorini ieri sera durante la 26esima puntata, i familiari dei vip hanno registrato dei messaggi di incoraggiamento o di sostegno sul continuo del loro percorso.

L’unico che non ha ricevuto un messaggio è stato Alex Belli. Nessuno, né dalla famiglia né la moglie Delia Duran ha voluto incoraggiarlo o spronarlo. Nessuno gli ha mandato un saluto o un gesto d’affetto.

Psicodramma per l’attore Alex Belli al GF vip: cosa è successo

L’attore parmense è andato in escandescenze e dirigendosi verso la Porta Rossa, ha iniziato a inveire e sferrare pugni e calci contro la porta: “Fanc…lo. Non me ne frega un Ca*** di sto Gioco di m…daaa”, ha urlato con ferocia.

Le grida sono rimbombate in tutta la Casa. “Apritemi la porta, vi giuro che se non aprite la porta vado fuori di testa”. Soleil interviene e dice: “E’ inutile fare ste scenate”. Belli replica: “No Non sono scenate me ne vado a fanc**** basta”.

Insomma, pare che Belli ci sia rimasto molto male per essere stato l’unico a non ricevere il messaggio da parte dei familiari e ha reagito in modo molto scomposto urlando e inveendo contro il programma e facendo esplodere la rabbia.

Di solito l’attore è molto controllato, anche ieri sera durante la puntata quando ha visto la moglie Delia Duran baciare un altro uomo è rimasto impassibile e freddo, etichettando come fake quel bacio.

In questa occasione, invece, ha perso completamente le staffe. Cosa accadrà? Lascerà veramente la Casa del GF vip oppure ci ripenserà?