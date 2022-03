Quel Genio – si fa per dire – di Alex Belli ne ha combinata un’altra delle sue! Pare abbia organizzato una finta paparazzata tra Antonio Medugno e la moglie Delia Duran. Il condizionale è d’obbligo perché in questi casi non si sa mai se sotto c’è verità o finzione, ma non solo in riferimento al bello e impossibile Alex Belli ma in generale nel mondo del gossip. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Scontro social tra Antonio Medugno e Alex Belli per una finta paparazzata: chi mente e chi dice la verità?

Ammettiamolo. Alex Belli è talmente “finto” da sembrare vero. Sembra un paradosso ma non riusciamo a non amare quest’uomo che una ne pensa e cento ne organizza. Indubbiamente è la star dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori con il suo “Amore libero”, “La chimica artistica” e il “Massaggio Altruistico”.

Come si fa a non amarlo? Come si fa a non sorridere delle sue trovate che sicuramente hanno il potere di suscitare clamore e interesse nel pubblico? Tutti noi ci meritiamo un Alex Belli nella vita, almeno quei cinque minuti al giorno per sorridere e iniziare la giornata col buon umore… Comunque, al di là dello scherzo, Alex Belli è un personaggio che divide l’opinione pubblica: o lo si ama o lo si odia.

Ma non divaghiamo e andiamo ai fatti: stando a quanto riporta Antonio Medugno dai suoi profili social, il Belli avrebbe organizzato una paparazzata (finta) nel centro di Milano con la moglie Delia Duran.

Le parole di Medugno tramite delle Instagram Stories

“Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi dà appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male”.

#gfvip Antonio Medugno smaschera Alex Belli e Delia Duran pic.twitter.com/f2RjD58oBn — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) March 31, 2022

La replica social di Alex Belli ad Antonio Medugno

Non si è fatta certo attendere la risposta dell’attore che tramite il suo account Twitter ha scritto:

“Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!!”

Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! 😜😂#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022

E Belli non si ferma: per chi sui social gli fa notare che è stata una trappola, replica:

Ma che cazzo di trappole 😂😂😂

Siamo in pieno centro a Milano dove ci sono sempre i Paparazzi, ma svegliatevi, ancora a credere alle favole!!! — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022

“Ma che caz*o di trappole! Siamo in pieno centro a Milano dove ci sono sempre i Paparazzi, ma svegliatevi, ancora a credere alle favole!!!”

E voi a chi credete? Ad Alex Belli o ad Antonio Medugno?