La mamma di Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera a cuore aperto a Pier Silvio Berlusconi puntando il dito contro la grande macchina del Grande Fratello Vip. La donna non risparmia nessuno: dagli autori al conduttore Alfonso Signorini fino ad Orietta Berti. L’unica salva è Sonia Bruganelli definita “unico papavero in un campo di grano”.

Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi contro il GF Vip

Un lunghissimo sfogo quello scritto da Milva, la madre di Antonella Fiordelisi, a poche ore dalla 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Una puntata che ha visto la figlia Antonella in lizza per la seconda volta per il titolo di finalista del GF VIP senza conquistarlo. Se la prima volta a batterla è stata la Reina Oriana Marzoli, questa volta la Fiordelisi ha dovuto accettare che la seconda finalista, ricordiamolo scelta dal pubblico, è stata Micol Incorvaia, la ex di Edoardo Donnamaria. Un verdetto che ha stupito un pò tutti, ma che ha fatto disperare e, diciamolo chiaramente, rosicare la ex schermitrice.

A poche ore dalla finale, ecco spuntare una lunga lettera che la mamma di Antonella Fiordelisi ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi, dirigente Mediaset. La donna punta il dito contro il GF Vip citando anche gli autori e il conduttore Alfonso Signorini

“Carissimo Pier Silvio” – si legge nella lettera – “sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip in qualità di schermitrice e modella.Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, cosi ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò, le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà“.

Mamma Antonella Fiordelisi: “Signorini a autori GF VIP fanno sentire sbagliata mia figlia”

Ma non finisce qui, la lunga lettera di sfogo di Milva, mamma di Antonella Fiordelisi, indirizzata all’attenzione di Pier Silvio Berlusconi. La donna, infatti, sottolinea l’impronta crudele della settima edizione del Grande Fratello Vip precisando che la figlia ogni settimana, complice la crudeltà degli autori e del conduttore Signorini, finisca puntualmente ogni puntata in una valle di lacrime.

“E per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia)”.

Antonella Fiordelisi, la mamma contro i social network: “profili incitano all’odio verso mia figlia”

La mamma della Fiordelisi attacca anche i social network, i Big account e velatamente Orietta Berti. L’unico plauso nella lettera è per Sonia Bruganelli descritta come “unico papavero in un campo di grano”.

“Questi attacchi continui – scrive ancora la madre della Fiordelisi – hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato; alcune importanti pagine e profili Instagram, cosiddetti big account, dietro i quali stanno sicuramente personaggi senza scrupoli, vedevano esclusivamente la pagliuzza nell’occhio di mia figlia ma non la trave degli altri.

Questi profili incitano tuttora all’odio (tant’è che sono presenti fra i commenti anche delle minacce di morte), insomma l’ossessione di questi big account nei riguardi di Antonella è tuttora talmente palese che perfino Sonia Bruganelli (unico papavero in un campo di grano) è intervenuta per far notare che l’ossessione verso Antonella è davvero eccessiva.

La donna conclude così sua lettera:

Ad ogni puntata, dunque, mia figlia veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti (ripeto solo a parole, mai aggressiva e senza parolacce alcune), mentre per qualcuna che diceva parolacce, invece, il conduttore riservava un sorriso e una pacca sulle spalle”.