In queste ore emergono le prime indiscrezioni sul cast dell’atteso Gf vip 6 al timone del quale è a quanto pare confermato Alfonso Signorini. Voci di corridoio, che vedono avviate le trattative per l’ingaggio nel reality della Casa dei vip di ben 3 vip, tra cui l’amato attore Gabriel Garko, il quale è diventato protagonista di un’ospitata speciale al Gf vip 5 in cui ha svelato il suo “segreto di pulcinella”, ovvero la sua omosessualità. E proprio in queste ore l’attore dallo sguardo di ghiaccio ha risposto al rumor sulla sua presunta partecipazione al nuovo reality dei vip.

Gabriel Garko verso il Gf vip 6? Le indiscrezioni tv

In un nuovo appuntamento di Ogni mattina, format condotto da Adriana Volpe su Tv8, il giornalista Sandro Pirrotta ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe la grande macchina del Gf vip 6 già partita, con le prime trattative per l’ingaggio di 3 vip nel cast del reality.

Si tratta di Gabriel Garko, Barara Bouchet e Anna Oxa. Altro nome tra i papabili concorrenti del Gf vip 6 è quello della sorella di Tommaso Zorzi (vincitore del Gf vip 5), Gaia Zorzi, fortemente voluta da Alfonso Signorini. E intanto oltre alla Oxa, il cui staff ha smentito il rumor su una possibile partecipazione della cantante al reality, anche Gabriel Garko fa sapere di non voler partecipare al Grande fratello vip 6, e non solo.

In un intervento registrato tra le sue Instagram stories, infatti, l’attore Gabriel Garko ha fatto sapere non solo di non voler prendere parte al Gf vip 6 in arrivo ma anche di volersi rifiutare per una possibile edizione 7 del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso, per smentire la notizia che parteciperò al Grande fratello e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo. Baci a tutti”, si legge tra le righe della smentita che l’attore e volto storico dell’Ares-film e fiction Mediaset di successo ha riportato in una storia condivisa con i follower, sul suo profilo Instagram.

Le altre indiscrezioni sul Gf vip

Tra le prime indiscrezioni emerse nell’attesa che abbia inizio il Gf vip 6, per il reality in arrivo è spuntata in rete quella che vedrebbe Adriana Volpe (ex Gf vip 4) in procinto di subentrare al posto di Antonella Elia e in qualità di opinionista tv. Che possa quindi tornare a coprire un ruolo in Casa Mediaset, la conduttrice di TV8? Staremo a vedere!