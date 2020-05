Antonio Zequila non smette mai di stupirci e le sue infinite dichiarazioni – quasi a puntate – al settimanale Chi ci regalano altre perle che hanno dell’incredibile. Stavolta, l’affascinante attore napoletano ci svela il reale motivo (secondo lui) del conflitto tra Mara Venier e Simona Ventura.

Perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato? Lo confessa Antonio Zequila

Come tutti saprete, le due donne, che non si sopportano e non fanno nulla per nasconderlo. Il motivo? Lo svela Antonio Zequila al settimanale Chi ricordando al sua esperienza all’Isola dei Famosi condotta proprio da Simona Ventura.

Nel 2005 Zequila era un naufrago dell’Isola dei Famosi dove si guadagnò l’appellativo di Er Mutanda. Nomignolo che gli è rimasto cucito addosso negli anni. In breve, l’attore avrebbe confessato al settimanale diretto da Alfonso Signorini che le due conduttrici, un tempo amiche, hanno iniziato a litigare per colpa sua!!

Pare infatti, che stando alle dichiarazioni del diretto interessato, all’epoca era molto conteso dalle reti televisive e sembra che la Ventura e la Venier abbiano litigato per averlo ospite nei loro programmi.

Le parole di Anonio Zequila sul conflitto Venier- Ventura

“Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto.

Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque.

E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo”, ha dichiarato Antonio Zequila.

Mara Venier e Simona Ventura in che rapporti sono oggi?

Beh le dichiarazioni di Zequila sono sempre molto colorate e fantasiose. Non sappiamo in verità se due conduttrici del calibro di Simona Ventura e Mara Venier, possano litigare per avere in studio questo o quel personaggio. Di certo le due donne nella loro carriera hanno ospitato milioni di vips degni di nota regalando al pubblico italiano bellissime interviste.

Ci pare molto strano, che abbiano litigato per contendersi Zequila! Ma in effetti, non abbiamo nessun motivo per mettere in dubbio le dichiarazioni dell’attore napoletano che suscitano sempre molto clamore.

Ma in che rapporti sono oggi la Venier e la Ventura? Beh non sono amiche ma nemmeno nemiche, nel senso che sono lontane e hanno preso strade diverse. Di certo prima li legava il rapporto che le due donne avevano con Gerò Carraro, figlio del marito di Zia Mara e compagno per diversi anni di Super Simo…

Ma oggi, che Simona ha un nuovo amore, Giovanni Terzi, le due donne non hanno niente che possa condurle ad una riappacificazione, che c’è stata in un primo momento, ma poi si sono allontanante nuovamente. I motivi di questa rottura restano tuttavia, Zequila a parte, avvolti nel mistero.