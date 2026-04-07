Si è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 7 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 7a puntata di martedì 7 aprile

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 7 aprile 2026 inizia con Ilary Blasi che snocciola i temi più caldi della serata. Si parte subito col botto con lo scontro a 4 tra Antonella Elia, Francesca Manzini, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Il cambio di rotta di Antonella Elia che si è schierata in difesa di Francesca Manzini ha infastidito Paola Caruso e Alessandra Mussolini che hanno etichettato la Elia come voltagabbana. Uno scontro a tre da cui la Elia ne esce vincente. Spazio poi alla “passione” di ballo nata tra Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro che, dopo qualche incomprensione, sembrano aver trovato proprio nel ballo un punto di unione.

Poco dopo Raimondo Todaro vive una grandissima emozione incontrando e riabbracciando la figlia Jasmine. Spazio poi all’amicizia speciale tra Renato e Lucia che nella casa è stata al centro di un “tanga gate” innescato da Blu. Un gesto goliardico di Blu ha fatto esplodere il caos nella casa, ma sono in tanti a pensare che Lucia abbia esagerato. Anche Alessandra Mussolini vive un momento di grande emozione: nel localino, infatti, si ritrova a parlare delle donne della sua vita: la nonna, la mamma e la zia Sophia Loren che omaggia con un ballo. Infine lo scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Chi è uscito ieri sera 7 aprile dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato anche comunicato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea? Alla fine il pubblico da casa ha deciso di eliminare Ibiza Altea.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 7 aprile marzo

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Lucia e Marco Berry. Chi vuoi salvare tra Lucia e Marco Berry? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per venerdì 10 aprile su Canale 5!