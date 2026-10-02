Si è da poco conclusa la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 2 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 6a puntata di venerdì 2 ottobre

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 2 ottobre 2026 inizia con l’ingresso di una bellissima Ilary Blasi. La conduttrice salute il pubblico in studio e poi raggiunge le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarell prima di collegarsi con i concorrenti nella casa. Si accendono subito gli animi nella casa del GF VIP con Guendalina Tavassi che si è scontrata prima con Federica e poi con Jonathan. Poco dopo al centro della casa è il momento di Alex Belli e Marina La Rosa: un faccia a faccia che divide dentro e fuori la casa.

Non mancano le emozioni con una bellissima sorpresa per Guendalina che riabbraccia la figlia Chloe. Poi è la volta di Carmen Di Pietro che confessa il sogno di diventare maestra e per l’occasione viene messa alla prova da Ilary Blasi. Infine Piera riceve una lettera dal fidanzato Gian Marco.

Chi è uscito ieri sera 2 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Marina La Rosa, Alex Belli, Danto e Varsi . Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico, il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione, è Giancarlo Danto.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 2 ottobre

Durante la sesta del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto nel segreto del confessionale o palesemente.

Immuni dalle nomination: Megan, Jonathan e Giulia. I concorrenti più votati della casa sono: Federica, Guendalina, Marina e Moreno. Chi vuoi salvare tra Federica, Guendalina, Marina e Moreno? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione.