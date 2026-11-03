E’ calato il sipario sulla diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 2 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 15a puntata di lunedì 2 novembre

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 2 novembre 2026 è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi. Più bella che mai, la Blasi ha salutato le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli prima di collegarsi con i vips. Si entra subito nel vivo con i concorrenti a rischio eliminazione chiamati a raggiungere la nuvola. Tutti sono chiamati a rivelare chi vorrebbero fuori dalla casa. Spazio poi ad Alex Belli; l’attore negli ultimi giorni si è isolato all’interno della casa trasferendosi in piscina dove ha creato uno spazio tutto suo soprannominato “l’oblio”. Il comportamento di Alex ha nuovamente diviso gli animi all’interno della casa con Marina La Rosa che è tornata a discutere con l’attore. Non solo, anche Andreas Muller ha cambiato atteggiamento verso Alex Belli; un cambio di rotta che ha deluso l’attore.

Si prosegue poi con la crisi di Valeria Marini che si è scontrata con Guendalina, Federica e Marina all’interno della casa. La showgirl stellare, a detta di alcune, appare stanca e sembrerebbe essere gelosa di Alex Belli. Una gelosia che la Marini smentisce, ma la situazione degenera quando si scopre dell’esistenza di un bigliettino che la showgirl ha consegnato all’amico. Spazio poi a Carmen di Pietro che racconta la serata trascorsa con il suo primo amore Luigi e rivela anche di un bacio. Non mancano le forti emozioni: Alex Belli parla di come il figlio Gabriel abbia cambiato in meglio la sua vita e poco dopo riabbraccia nella casa la moglie Delia Duran. Una bella sorpresa anche per Roncaccia che, tra le lacrime, abbraccia la mamma Donatella. Infine la crisi emotiva di Danto deluso dalle parole di Marina La Rosa.

Chi è uscito ieri sera 2 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico era chiamato a decidere chi salvare tra Alex Belli, Piera Meloni, Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Varsi? Alla fine il pubblico da casa ha deciso di eliminare Jonathan Kashanian.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 2 novembre

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

I concorrenti più votati della casa sono: Alex Belli, Valeria Marini, Andreas e Giulia. Chi vuoi salvare tra Alex Belli, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.