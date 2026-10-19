Si è conclusa da poco l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 19 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 11a puntata di lunedì 19 ottobre

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 19 ottobre 2026 regala sin da subito sorprese. Ilary Blasi, infatti, rivela dell’esistenza di una busta nera nella casa con un televoto flash. In studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli pronte a commentare le dinamiche e quanto successo all’interno della casa degli ultimi giorni. Protagonista assoluta è Valeria Marini che, dopo la crisi emotiva della scorsa puntata e la volontà di abbandonare il gioco, ha deciso di restare e ringrazia tutti per l’affetto ricevuto. Poi la stellare showgirl è chiamata a sedersi su una poltrona stellare per un confronto diretto con tutti gli altri vips dopo una settimana fatta di discussioni e chiarimenti.

Spazio poi ad un momento di grande emozione per Megan Ria, la ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, che racconta un lato privato ed inedito della sua vita. Megan parla della sua infanzia fatta di rinunce, ma anche di tanto amore ricevuto dalla mamma Linda che per l’occasione arriva nella casa per una sorpresa. Si prosegue con l’inedito triangolo Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini, mentre Carmen Di Pietro riabbraccia il suo primo fidanzato Luigi dopo 40 anni!

Chi è uscito ieri sera 19 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Valeria Marini, Carmen di Pietro, Varsi e Jonathan. Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico è stato Jonathan, primo concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa.

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata c’è stato un secondo televoto flash tra i “comodini” della casa scelti dai concorrenti. Al televoto Carmen Di Pietro e Giacomo. Tra loro due il pubblico ha deciso di non salvare Giacomo, secondo candidato all’eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 19 ottobre

Durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan. Chi vuoi salvare tra Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato dalla casa.