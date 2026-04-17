E’ da poco terminata la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 17 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 10a puntata di venerdì 17 aprile

La decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 17 aprile 2026 è iniziata con una raggiante Ilary Blasi che ha salutato il pubblico. Poi la conduttrice si è collegata con la casa invitando le quattro nominate Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia a recarsi della stanza della nuvola. La Blasi ha così comunicato: “il pubblico a casa sta votando per scegliere chi di voi 4 vola direttamente in finale. Ovviamente noi l’avevamo comunicato prima della catena di salvataggio, il pubblico sa tutto, ma questa non è l’unica sorpresa per voi“. La notizia, naturalmente, cambia gli umori delle quattro concorrenti al televoto, ma anche all’interno della casa. Si prosegue poi con lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe e Antonella Elia. La loro alleanza è scoppiata nel giro di una puntata con la ex politica che ha “tradito” entrambe nella catena di salvataggio.

Lo scontro si fa acceso e diretto, ma poco dopo è Paola Caruso ad attirare l’attenzione. La ex Bonas è delusa dal primo verdetto del televoto che vede Antonella e Alessandra in lizza per il titolo di prima finalista del GF Vip: “c’è un abisso tra le due. Non riesco a capire cosa arriva fuori. Alessandra ha una forte personalità, è sarcastica, ma ha un modo di fare unico che fa ridere, non è mai stata aggressiva a differenza di Voldemort che si aggira per la casa come lo spettro”. Spazio poi al faccia a faccia tra Antonella Elia e Francesca Manzini, ma prima il lancio dei cocchi da parte della conduttrice delusa dal comportamento della imitatrice. Infine la scelta di Nicolò Brigante di abbandonare la casa dopo una crisi personale.

Chi è stato eliminato ieri sera – 17 aprile – dal Grande Fratello Vip 2026? Antonella Elia finalista

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato a votare il primo concorrente finalista: chi vuoi in finale tra Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia? Alla fine a spuntarla è stata Antonella Elia eletta prima finalista di questa edizione!

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 17 aprile

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Chi vuoi salvare tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato. L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per mercoledì 22 aprile su Canale 5!