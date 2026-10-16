E’ terminata da poco la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 16 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 10a puntata di venerdì 16 ottobre

La decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 16 ottobre 2026 prende il via con l’ingresso in studio di Ilary Blasi fasciata in un bellissimo vestito di velluto. Dopo i saluti alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, la Blasi si collega subito con la casa per salutare i concorrenti ed entrare nelle dinamiche degli ultimi giorni. Si inizia da Guendalina Tavassi e Varsi protagonisti di uno scontro avvenuto durante la lista della spesa. Poi è la volta di Valeria Marini che, dopo la caduta con Carmen di Pietro, ha vissuto momenti di grande difficoltà all’interno della casa. Un clima che non piace più alla stellare showgirl che ha una crisi di pianto al punto da minacciare di lasciare il programma.

La diretta prosegue con Alex Belli e Marina La Rosa: da “nemici” ad “amici” all’interno della casa, anche se c’è chi parla di “coppia” e ipotizza un’alleanza ai fini del gioco. Poi è la volta del confronto tra Andreas e Megan; i due, nonostante la passione comune della danza, non riescono proprio a trovare un punto di incontro. Non mancano le grandi emozioni che questa sera vedono Danto protagonista con il papà Carmelo. Infine le esibizioni per la battle dei talenti: da un lato i giovani nei panni di Fonzies e dall’altro Valeria Marini e Carmen Di Pietro che si esibiscono con “Vamos a Bailar” di Paola e Chiara.

Chi è uscito ieri sera 16 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas. Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico è stato Moreno Morello, secondo concorrente eliminato dalla casa.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 16 ottobre

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono: Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan e Varsi. Chi vuoi salvare tra Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Jonathan e Varsi? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.