Si è da poco conclusa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda lunedì 12 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 9a puntata di lunedì 12 ottobre

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 12 ottobre 2026 inizia con l’ingresso di Ilary Blasi in studio. La padrona di casa saluta il pubblico e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poco dopo si entra subito nel vivo con il primo confronto tra veterani e giovani. Lo scontro tra Jonathan e Andreas ha spaccato in due la casa dove le alleanze si fanno sempre più strette. Il comportamento di Jonathan non è piaciuto a Marina La Rosa che, con classe ed eleganza, espone il suo punto di vista soffermandosi su quanto successo nella casa e di come l’ex gieffino cerchi di strumentalizzare alcune cose.

Si prosegue poi con Jonathan che parla delle sensazioni provate quando ha conosciuto Andreas, ma il ballerino di Amici è irremovibile nella sua decisione. Spazio poi all’esibizione dei veterani che sfidano i giovani con una coreografia da balera. Non mancano le emozioni: questa volta protagonista è Varsi che riabbraccia la mamma. Poi è la volta del confronto tra Valeria Marini e Carmen di Pietro, protagoniste di un momento stellare. Le due discutono di uno specchio rotto che decidono di gettare nell’acqua. Poco dopo una brutta caduta per Valeria e Carmen che diverte dentro e fuori la casa!

Chi è uscito ieri sera 12 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Jonathan, Andreas e Moreno. Alla fine il concorrente meno votato dal pubblico è stato Jonathan, primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 12 ottobre

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono: Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas. Chi vuoi salvare tra Marina La Rosa, Megan, Moreno, Jonathan, Giacomo e Andreas? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato.