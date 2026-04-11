E’ da poco terminata l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 10 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 8a puntata di venerdì 10 aprile

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 10 aprile 2026 è iniziata col botto con il primo confronto – scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Le due vip in settimana hanno avuto diversi battibecchi con la Mussolini che ha più volte attaccato la Volpe. A peggiorare la situazione tra le due è stata l’intromissione di Antonella Elia, amica della Volpe, che è stata presa letteralmente di mira dalla Mussolini. Nei giorni scorsi, infatti, in diverse occasioni la Mussolini ha stuzzicato ed ironizzato su Antonella Elia che ha avuto una crisi di nervi e pianto al punto tale da minacciare di abbandonare la casa. Durante la diretta Adriana, Antonella e Alessandra si sono ritrovate in salone e la situazione è degenerata quando la Mussolini ha detto alla Elia “lei è respingente per questo non ha nessuno“.

Spazio poi a Francesca Manzini che si è ritrovata sotto accusa nella casa per il suo comportamento giudicato da “bandiera al vento”. A puntarle il dito Alessandra, Antonella e Lucia che l’ha definita “patetica e insensibile“. Poco dopo l’imitatrice ha ricevuto la sorpresa di mamma Gabriella e ha raccontato un momento molto complicato della sua vita privata lanciando un accorato appello alle donne. Sul finale la crisi di Adriana Volpe che, dopo le pesantissime parole ricevute durante la puntata, stava per abbandonare la casa.

Chi è uscito ieri sera 10 aprile dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato anche comunicato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo e Marco Berry? Questa settimana nessuna eliminazione diretta, visto che il pubblico era chiamato a decidere il primo concorrente da mandare direttamente al televoto. Il pubblico da casa ha deciso di salvare Marco Berry mandando Lucia Ilardo direttamente in nomination!

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 10 aprile marzo

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Blu, Lucia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Chi vuoi salvare tra Blu, Lucia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip meno votato sarà eliminato? L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per martedì 14 aprile su Canale 5!