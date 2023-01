Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio degli opinionisti Orietta Berti. Ed inoltre: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che come saprete oggi lunedì 2 gennaio 2023 prendono il posto di Sonia Bruganelli. Seguiteci nella lettura e vi forniremo le anticipazioni della puntata di stasera 2 gennaio.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventiseiesima puntata

Grande Fratello Vip, i temi caldi della Casa tra: sorprese, lo sviluppo delle “love story”, i litigi, i distacchi e nuove consapevolezze.

La lite furiosa tra Edo Tavassi e Micol Incorvaia;

La coppia dei Donnalisi di nuovo in crisi: Antonella e Edoardo al capolinea?

Sarah Altobello riceverà una sorpresa;

La Casa divisa in due gruppi: Spartani e Persiani;

Amicizia in crisi tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente il verdetto del televoto che decreterà chi sarà eliminato definitivamente dalla Casa. Stasera, lunedì 2 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 ventiseiesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà eliminato definitivamente?

Televoto aperto: Chi sarà eliminato? In nomination ci sono finiti: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Nikita, Oriana, Sarah e Wilma sono al televoto per l’eliminazione: questa sera scopriremo chi di loro dovrà abbandonare la Casa di #GFVIP! 💥 pic.twitter.com/44Xrx76Act — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Vi ricordiamo che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato sarà eliminato definitivamente dal gioco e dovrà lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello.