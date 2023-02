Poche ore ci separano dalla messa in onda della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip del 16 febbraio 2023. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seguiteci nella lettura e vi forniremo le anticipazioni della puntata di stasera 16 febbraio.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della trentaquattresima puntata

Grande Fratello Vip, i temi caldi della Casa tra: confronti appassionanti, amori irrisolti e coppie in crisi. Ed inoltre, le sorprese, l’evolversi della love stories, i litigi, i distacchi e le nuove consapevolezze.

Una inaspettata sorpresa per Giaele de Donà;

Attilio Romita, eliminato la scorsa puntata è rientrato nella sua Casa? Come ha reagito Mimmuzza?

Attilio Romita faccia a faccia in studio con Donnamaria e Tavassi;

Il rapporto tra alti e bassi di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un amore tossico, non sano;

Molti gli argomenti di questa sera ma i riflettori rimangono puntati sul verdetto del televoto che decreterà chi sarà il preferito del pubblico e che quindi sarà immune. Ma avrà in mano il destino degli altri concorrenti perché dovrà condannare uno dei Vip al televoto eliminatorio mandandolo in nomination.

Questa sera scopriremo un nuovo verdetto: chi si salverà tra Antonella, Antonino, Nikita e Oriana? ⚡️ #GFVIP pic.twitter.com/OfJBRIQDwH — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023

Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5 trentaquattresimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito del pubblico?

Televoto aperto: Chi sarà il preferito? In nomination sono finiti: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune. Ma non solo! Avrà in mano anche il destino degli altri concorrenti.