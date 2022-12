Stasera, lunedì 19 dicembre, in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello VIP con il ventiquattresimo appuntamento. Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre 2022. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventitreesima puntata

Tra le tante novità, due nuovi concorrenti sono pronti a entrare nella Casa e unirsi al gruppo di Vipponi. Il clima è ancora molto teso, all’interno della Casa, nonostante siamo praticamente a Natale. Lo spirito natalizio non ha contagiato i Vipponi che continuano a litigare anche sotto l’albero. Stasera:

Attesissimo confronto tra Attilio Romita, Wilma Goich e Charlie Gnocchi

Confronto anche tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese i cui rapporti sono tesi ormai da giorni: Antonino, però, ha anche contro Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini.

i cui rapporti sono tesi ormai da giorni: Antonino, però, ha anche contro Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono riappacificati: La ragazza, ha promesso solennemente di non nominare più Antonino.

Ad addolcire l’atmosfera della Casa, una sorpresa attende George Ciupilan: Samara la sua ex fidanzata ha deciso di venirlo a trovare, la storia d’amore è definitivamente finita?

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà eliminato e quindi dovrà abbandonare la Casa?

Televoto aperto: chi la spunterà tra, Antonino Spinalbese, Attilio ROmita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello? Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa? Vi ricordiamo infatti che questo televoto è eliminatorio, per cui il concorrente meno votato sarà eliminato dal gioco.