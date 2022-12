Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip del 17 dicembre 2022. Quali sono le anticipazioni di questa puntata? Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Seguiteci nella lettura che vi diciamo tutto.

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventitreesima puntata

Stasera al Grande Fratello Vip si affronteranno i temi caldi della Casa che vedono al centro la rottura tra i donnalisi. Infatti nella notte di ieri, Antonella ha deciso di lasciare Edoardo e di viversi il percorso dentro la Casa da sola. Dopo la squalifica avvenuta in settimana di Riccardo Fogli, stasera si parlerà inevitabilmente di Antonella che ha litigato quasi con tutti i vip della Casa.

È probabile che dovrà ritrovarsi in un faccia a faccia con alcuni di loro. Inoltre si parlerà ancora una volta del rapporto tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese a cui si è aggiunta da lunedì scorso Ginevra Lamborghini.

E poi ancora sorprese, e lo sviluppo delle tematiche della Casa, tra litigi, distacchi e nuove consapevolezze.

Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: sempre più lontani e distanti;

La rottura tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che poi è subita rientrata;

L’imitazione di Antonella Fiordelisi di Oriana Marzoli che ha suscitato molte polemiche.

Molta carne al fuoco stasera, e naturalmente il verdetto del televoto che decreterà chi sarà il preferito del pubblico e che quindi sarà immune, e avrà in mano il destino degli altri concorrenti.

Stasera, sabato 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventitreesimo o appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito?

Televoto aperto: Chi sarà il preferito del pubblico? In nomination sono finiti: Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Attilio Romita.

Vi ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, per cui il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e quindi immune, ovvero non nominabile. Ma non solo! Avrà in mano il destino degli altri concorrenti .