Poche ore ci separano dalla messa in onda della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, eccezionalmente di sabato sera che andrà a scontrarsi in termini di share con i Mondiali su Rai1 con la partita Inghilterra – Francia. Quali sono le anticipazioni di questa puntata speciale in onda di sabato sera?

Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della ventunesima puntata

Stasera 10 dicembre, in onda eccezionalmente di sabato sera, i nostri Vipponi si esibiranno in canti e balli e ancora tanto altro. Il GF VIP Show vedrà protagonisti due squadre che si esibiranno sulle note di famose canzoni, i “Rugantino” canteranno “Roma non fa’ la stupida stasera”, mentre i “Sister Act” balleranno sulle note di “I will follow him”, celebre colonna sonora del musical omonimo.

E poi ancora, al centro di molte le dinamiche Antonella Fiordelisi che ha litigato un po’ con tutti in Casa: con Giaele e Oriana, la cui litigata ha raggiunto livelli parossistici. La Fiordelisi, ha altresì discusso con Daniele Dal Moro e Attilio Romita. Non mancheranno sorprese, tensioni e chiarimenti:

Edoardo Donnamaria incontrerà sua madre Chicca;

Antonella Fiordelisi, invece, avrà la possibilità di avere un confronto sullo scontro con le, ormai, conclamate nemiche:

Micol Incorvaia,

Giaele De Donà

Oriana Marzoli, di cui prima era molto amica.

Se qualcuno litiga e discute, qualcun altro si abbraccia e rafforza il proprio legame: è il caso di Luca Onestini e Nikita Pelizon, i quali condividono sempre più momenti insieme.

Ma non solo! Pare che in questi ultimi giorni ci sia stato un riavvicinamento tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Come la prenderà la venezuelana, quando lunedì 12 dicembre rientrerà in Casa – anche se come ospite – Ginevra Lamborghini?

E naturalmente il verdetto del televoto che decreterà il preferito del pubblico. Mentre il meno votato, andrà direttamente in nomination per il prossimo televoto – di lunedì 12 dicembre – che sarà eliminatorio. Alfonso Signorini, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata di Grande Fratello Vip, reality prodotto da Endemol Shine Italy con l’ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Grande Fratello Vip, televoto aperto: chi sarà il preferito?

Al televoto Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro: chi sarà il preferito del pubblico? Questo televoto non è eliminatorio, per cui nessun concorrente abbandonerà la Casa. Il più votato sarà il preferito dal pubblico e quindi immune, mentre il meno votato andrà direttamente in nomination.

Appuntamento con la ventunesima puntata di Grande Fratello Vip, stasera 10 dicembre 2022 in prime time su Canale 5. Conduce Alfonso Signorini.