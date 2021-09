Grande attesa per il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. La riapertura del loft di Cinecittà è fissata per lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su canale 5. Ma quest’anno ci sono delle novità, vediamo quali.

Grande Fratello Vip 2021: politically correct e bestemmie, parla Alfonso Signorini

Da lunedì 13 settembre riparte il Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini. Quest’anno il conduttore ha voluto fare delle precisazioni in merito al politically correct e le bestemmie che in queste ultime edizioni sono state le cause di espulsioni e squalifiche dei concorrenti dal reality.

Difatti la bestemmia è una delle dolenti note del programma: molti concorrenti hanno un intercalare dialettale che purtroppo viene considerato blasfemo. Ad esempio, “Dio C*n” o “Porca mados*a” (anche se in questo caso ci sono dei dubbi), sono considerate Bestemmie. La seconda espressione, valse l’espulsione dal reality a Stefano Bettarini, a tre giorni dall’ingresso in Casa. Stessa cosa accadde a Denis Dosio che di notte pronunciò “Por*o Dio”.

O che dire, dalla parola usata da Fausto Leali, “negro” considerata la N-word che valse anche a lui l’espulsione? Ecco quest’anno, ci saranno delle differenze: si guarderà all’intenzione con cui vengono pronunciate le parole, e non alla parola stessa. Se si intuisce che nella parola non c’era volontà di offendere, la cosa finisce lì. Verrà ripresa certo, ma non ci sarà squalifica. La posizione di Signorini in merito al politically correct è la seguente:

«C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite».

Diverso discorso sulle bestemmie: se sono chiare ed evidenti saranno sanzionate e quindi l’espulsione è quasi certa.

Grande Fratello Vip 2021: doppio appuntamento settimanale e diretta 24 h su 24

Anche per questa edizione avremo due appuntamenti settimanali per cui anche venerdì 17 ci sarà un secondo appuntamento con la Casa più spiata d’Italia. Questa nuova edizione, ai nastri di partenza, andrà in onda in diretta 24 su 24 ore su Mediaset Extra (canale 55 del DDT) e su Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5.

Quindi il discorso della differita, che la produzione aveva sperimentato le ultime settimane della scorsa edizione non si farà. Vedremo live in diretta tutto ciò che succese nella Casa che avrà sempre la doppia regia.

Grande Fratello Vip 2021: una nuova zona della casa che si chiama “Love Boat”. Cos’è?

Signorini ha poi descritto la nuova Casa del reality show di canale 5. Ci sarà una zona chiamata Love Boat e su questo afferma:

«In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è una zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio».

La Casa inoltre avrà delle sostanziali novità: prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino mentre le docce saranno “a vista” tra il giardino e la cucina.

Signorini inoltre aggiunge: «E’ stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità».

Appuntamento con la prima puntata di Grande Fratello Vip, lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su canale 5.