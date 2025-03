Anna Pettinelli difende l’amata amica Stefania Orlando e replica a Beatrice Luzzi, in vista della finale di Grande Fratello. Il botta e risposta, a distanza, é a dir poco infuocato!

Grande Fratello, la maestra di Amici interviene a difesa di Stefania Orlando: la critica di Beatrice Luzzi fa discutere

Come ormai risaputo dai fan delle due bionde vip, Stefania Orlando e Anna Pettinelli sono molto amiche, non a caso la maestra di Amici ha voluto difendere la gieffina dall’attacco di Beatrice Luzzi.

Nella nuova puntata di Grande Fratello, Beatrice Luzzi non è stata affatto tenera con Stefania, scagliandosi contro la gieffina in un inaspettato j’accuse:

“A me non piace proprio quando Stefania dice ‘non mi interessa la tua opinione’ o quando dice a Lorenzo ‘tu non puoi darmi niente’. Questo è un atteggiamento da maestrina. Lei è arrivata dentro dando i giudizi. Poi parla sempre sopra. Stefania tu parli sopra e sei prepotente. Non fai parlare. Lei si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando poi le hanno dato della ruffiana due giorni a piangere è stata. Apriti cielo e spalancati terra. Ti hanno mandato l’amica in soccorso (Anna Pettinelli), l’ambulanza ti abbiamo mandato. La verità è che tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua”.

Anna Pettinelli risponde al j’accuse

Tuttavia, Anna Pettinelli è quindi intervenuta sul social in voga, X, dove ha risposto per le rime tenendo a difendere Stefania Orlando, dall’attacco dell’opinionista di Grande Fratello:

“La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del Grande Fratello. È ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua”, ha fatto sapere la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, si avvicina la finale di Grande Fratello, attesa per il prossimo 31 marzo 2025. Questo, salvo cambiamenti repentini nel calendario degli appuntamenti di messa in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.