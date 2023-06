Gesualdo Vercio, VP Programming Warner Bros. Discovery, è stato protagonista al BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento per presentare alcune novità che riguardano il mondo Warner Bros. Discovery. Con Vercio, sul palco del BCT Festival, anche Giusi Battaglia, nota al grande pubblico per il suo programma di cucina targato Food Network “Giusina in cucina” e Luca Pappagallo, conduttore del format “In cucina con Luca Pappagallo”. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato in esclusiva Gesualdo Vercio e con lui abbiamo parlato della prossima stagione televisiva, dell’arrivo in squadra di Fabio Fazio e del sogno di avere Maria De Filippi.

Gesualdo Vercio, intervista esclusiva al VP Programming Warner Bros. Discovery

Gesualdo Vercio al BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Iniziamo dal futuro di Warner Bros. Discovery: cosa troveremo in palinsesto?

“Le novità saranno tantissime, le annunceremo a breve. Oggi protagonista del nostro incontro sarà Food Network, e sarà proprio Food Network uno dei nostri canali che regalerà tante novità. Stasera con noi ci sono Giusi Battaglia di “Giusina in cucina” e Luca Pappagallo di “In cucina con Luca Pappagallo”. Proprio con Luca ci sarà questa bella novità di andare in diretta tv la prossima domenica alle 15.00. Con Giusi invece sta per partire la nuova edizione della “seacily edition”, che quest’anno ci porterà a scoprire le Madonìe, una zona della Sicilia molto bella e dove ci sono ingredienti e materie prime molto buone”.

Tanti format di successo, che negli anni sono diventati degli appuntamenti fissi: non le chiedo il suo preferito, ma quale quello che destava più dubbi e che invece si è rivelato un successo?

“Noi come Warner Bros. Discovery abbiamo sempre cercato di osare e di andare oltre. Tante volte ci viene detto: ‘siete sicuri? Ma non sarà troppo?’ Invece alla fine il pubblico ci ha dato ragione. Faccio fatica a citarne uno perché sono talmente tanti. Sempre tornando a oggi, e all’incontro per Food Network, Giusi Battaglia, un ufficio stampa, e quindi non una youtuber, non una influencer, non una cuoca, ed è diventata un amatissimo personaggio di successo legato al mondo food grazie a Food Network”.

C’è un programma o un personaggio che ruberebbe a qualche altra rete?

“Il sogno nel cuore, che in parte si è realizzato negli anni passati con uno dei suoi programmi è sempre Maria De Filippi. Un personaggio che credo chiunque faccia il mio mestiere desideri e sogni per la propria rete”.

Quale programma le affiderebbe?

“Mi affiderei a lei per scegliere il programma”.

In tempi di streaming: come vede il futuro della tv?

“Noi in Warner Bros. Discovery parliamo tanto di tv come total video. La nostra mission e il nostro obiettivo è di creare contenuti che appassionano il pubblico indipendentemente da dove lo guardino. Lo streaming è sicuramente una modalità e un’opportunità in più. Una modalità diversa di fruire i contenuti che non toglierà nulla a quello che è il tempo che poi le persone spendono per guardare personaggi, contenuti, film e programmi amati”.

Fabio Fazio: una grande novità? Come è stato accolto?

“Sicuramente ci saranno occasioni in cui Warner Bros. Discovery racconterà questa grande e bella novità. Oggi siamo tutti come azienda contenti di questo arrivo”.