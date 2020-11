Tutto è bene quel che finisce bene. Per Gerry Scotti è tempo di tornare a vivere dopo l’incubo da Covid che, per fortuna, è riuscito a sconfiggere con le sue sole forze. Ora il celebre conduttore delle reti Mediaset è pronto a tornare a lavoro con una ritrovata energia. Per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni in cui, con la sua solita pacatezza e ironia, racconta i momenti più brutti della malattia, rivelando inoltre quanto è stato bello poter tornare a casa e dalla sua famiglia. “Ai negazionisti? Li farei stare in terapia intensiva anche solo un per un minuto. Così capirebbero“.

Gerry Scotti racconta la sua esperienza con il virus

Dal 16 novembre, data in cui Gerry Scotti ha aggiornato il suo profilo Instagram, sono tanti i messaggi di bentornato che ha ricevuto da amici, colleghi e familiari. “Ora non sono più sotto controllo medico. L’ultimo tampone è stato negativo“, afferma. “Il Covid è stato un’escalation. Ho sempre fatto attenzione sia a casa che in famiglia. Nel corso degli ultimi mesi il lavoro mi ha permesso di andare avanti con tutte le precauzioni. In tv siamo super controllati“, racconta. “Ho preso il Covid da mia moglie. Lei era positiva e asintomatica. Poi sono cominciati i primi sintomi e ho cominciato a perdere olfatto e gusto“. E da buon cittadino, Gerry Scotti non è corso al pronto soccorso per non affollarlo, “ma quando ho capito che la situazione non migliorava ho preferito ricoverarmi“.

E ora Gerry Scotti torna a vivere

Un lungo e difficile percorso è stato quello verso la guarigione. Il conduttore però ha potuto contare sull’affetto di moglie e figli che, in un certo qual modo, sono stati di grande aiuto. “Il momento più duro? È stato quando mi hanno messo il casco di ventilazione“, ammette. “Ho scoperto però dentro do me una forza che non avrei mai creduto di vere“. E sulla falsa notizia della terapia intensiva: “Un’esagerazione della realtà. Ma da personaggio pubblico ci sono abituato“.

E come rivela nell’intervista, quanto è accaduto è stata un’esperienza che ha cambiato in positivo la sua vita. “Ora mi gusto le piccole gioie della vita. La prima cosa che ho fatto quando sono tornato a casa? Ho bevuto un caffè e ho mangiato la pasta asciutta con un filo d’olio. Ora vorrei solo uscire, ricominciare a vivere e a viaggiare, appena sarà possibile“. E speriamo che sia così per tutti. Ora non resta che attendere il ritorno in tv di Zio Gerry Scotti.