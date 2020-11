Sono due tra i conduttori più amati del nostro paese. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Carlo Conti. Uniti non solo da un sodalizio professionale ma anche da un profonda amicizia, entrambi di recente hanno affrontato un brutto momento che, però, hanno superato al meglio. Infatti, sia Carlo Conti che Gerry Scotti sono stati ricoverati a causa del Covid e hanno dovuto mettere in pausa tutti i loro impegni televisivi. Per fortuna il percolo è passato, hanno sconfitto il virus e in un’intervista che hanno rilasciato a Chi, raccontano i momento che, lontani ma vicini, hanno vissuto. Sono sicuri di una cosa: “Il Covid ha rafforzato la nostra amicizia”.

Scotti e Conti: vincitori contro il virus

Il primo ad ammalarsi è stato Gerry Scotti, ed è stato anche il primo che ha rilasciato la notizia in merito al suo stato di salute. “Quando ho scoperto che Gerry era positivo al Covid gli ho mandato subito un messaggio“, rivela il conduttore di Tale e Quale show. “Dopo qualche giorno ho scoperto di essere positivo anche io e, dal quel momento, ci siamo sentiti molto spesso”, aggiunge. “Quanto ossigeno hai nel sangue? Cosa segna il saturi metro? Erano queste le nostre telefonate quotidiane. Una sorta di iniezione di positiva per sperare in una pronta guarigione“, prosegue Carlo Conti.

Poi prende la parola Gerry Scotti e anche lui, come il suo collega, è rimasto molto stupito della positività di Conti. “Non era possibile che anche lui nello stesso momento fosse risultato positivo“, spiega il conduttore di Caduta Libera. “Ogni giorno tra di noi era come scambiarsi il bollettino medico. Cose che voi umani non immaginate“, replica Scotti. “Mancava solo che ci dicessimo com’era la pastina della mensa. Le disgrazie però, creano affinità e aiutano a sviluppare un senso di fratellanza“, aggiunge.

Carlo Conti e Gerry Scotti pronti a rimettersi in gioco

Infatti, secondo quanto hanno rivelato durante l’intervista, i due conduttori hanno ritrovato quel senso di comunione che la vita di tutti i giorni aveva compromesso. Come se il fatto di essere positivi per la stessa malattia li ha uniti ancora di più.

Ma Gerry e Scotti e Carlo Conti sono pronti a rimettersi in gioco. Pensano già ai prossimi impegni. “Io come ospite a Sanremo?” si chiede Scotti. “Non saprei. Sicuramente chiederò consiglio a Carlo se lo dovessi presentare io“. E poi: “Da un lato sono felice di questa disavventura. Il nostro legame oggi è più forte“, conclude. E per fortuna: tutto è bene quel che finisce bene.