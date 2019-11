Avete mai visto Gerry Scotti in versione Dj? Nella quarta puntata di Tu sì que vales 2019, l’amato conduttore di Canale 5 è tornato per un attimo a fare il disc jockey, così come lo è stato agli inizi della sua carriera. Il motivo? In studio si è presentato Maurizio Raciti, concorrente che, in trasmissione, grazie alla sua invenzione, la piattaforma deejay, ha fatto ballare davvero tutti, giudici compresi! Che lo “Zio Gerry” abbia nostalgia del passato? Ecco il video Witty tv e Mediaset col momento da rivedere.