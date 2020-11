Non solo brutte notizie. Finalmente, dopo più di due settimane, Gerry Scotti è guarito dal Covid. Dimesso dall’ospedale, oggi, lunedì 16 ottobre, il celebre conduttore è tornato a casa. In perfetta salute e con tanto di tampone negativo, per il conduttore di “Caduta Libera” e di “Chi vuol essere milionario” è arrivato il momento di tirare un respiro di sollievo. E, come era accaduto lo scorso 26 ottobre, Gerry Scotti con una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, fa sapere ai suoi fan di essere tornato a casa dalla sua famiglia. Sono stati giorni di apprensione, ma per fortuna, tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Gerry Scotti ha sconfitto il CoronaVirus

“A casa, finalmente”, scrive Scotti sui social “Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, gli infermieri e ai collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò“, aggiunge. E la foto che accompagna il post, lo vede felice e sorridente tra mura domestiche. Sfoggia un sorriso sereno e rassicurante che sancisce la fine di un brutto periodo.

Gerry Scotti ha annunciato a fine ottobre la sua positività al virus e aveva usato i social per condividere con i fan il suo stato di salute. Non avrebbe avuto gravi sintomi, ma è corso comunque in ospedale a causa di una febbre troppo alta. Per fortuna, non è finito in terapia intensiva e per via precauzionale è stato sottoposto a un ricovero preventivo. Nelle scorse settimane, però, alcuni giornali avevano riportato la notizia che Gerry Scotti fosse stato intubato per problemi respiratori. Ma la notizia si era rivelata infondata.

Due settimane dopo, Gerry torna a sorridere

Il suo ufficio stampa, in una nota, aveva ribadito le buone condizioni di salute del conduttore e che la corsa in ospedale non era dovuta per difficoltà respiratorie. Gerry Scotti, dopo la diagnosi, ha preso una pausa da tutte le trasmissioni in cui è impegnato, anche se, virtualmente, ha partecipato lo stesso alla puntata del sabato di Tu si que Vales. Insieme a lui, anche Carlo Conti è stato colpito dal virus, ma anche il conduttore è già guarito ed è stato dimesso. Gerry Scotti, per fortuna, ha avuto la stessa fortuna del suo collega. Ora si aspetta il suo ritorno in tv.