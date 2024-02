Presto arriva Gerri, nuova serie su Rai 1. Curiosi di saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e quando andrà in onda in tv. L’attesa è tanta così come la voglia di vedere Giulio Beranek protagonista di un prodotto Rai dopo essere stato uno degli attori più amati del cast di altre serie tv di grande successo.

Gerri, nuova serie tv: quando andrà in onda?

Il palinsesto di Rai 1 sta per tornare a riempirsi di serie tv tra vecchi titoli di grande successo e grandi nuove attese. Proprio tra le serie tv in prossimo debutto vi è Gerri che vede come protagonista Giulio Beranek.

Quando vedremo in tv la nuova serie Rai? Ebbene salvo cambiamenti dell’ultima ora è previsto che la prima puntata venga trasmessa il prossimo 7 Aprile 2024. L’appuntamento successivo? Sempre la domenica sera. Le puntate previste? In tutto quattro.

Il cast di Gerri: ecco quali attori saranno protagonisti

Nel cast di Gerri, nuova serie tv di Rai 1, oltre al già citato protagonista, vi sono attori del calibro di:

Valentina Romani,

Fabrizio Ferracane,

Roberta Caronia,

Irene Ferri,

Lorenzo Adorni,

Lorenzo Aloi,

Cristina Pellegrino,

Tony Laudadio,

Cristina Cappelli,

Carlotta Natoli,

Massimo Wertmüller.

La trama

Di cosa parla Gerri? La trama è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore e ruota attorno alla storia dell’ispettore napoletano di origine Rom, Gregorio Esposito detto Gerri. Per quest’ultimo ci sono numerosi casi da risolvere sotto il sole della Puglia.

Le donne? Non mancano. Il fascino di Gerri è noto ai più. Tutte cadono ai suoi piedi. Le donne sono sì attratte da lui, ma anche lui da loro. A farlo diventare una vera e propria calamita è senza ogni ombra id dubbio il fatto di essere un uomo inquieto con un passato doloroso.

Gerri lavora ad ogni caso buttandosi a capofitto per poter risolverlo e non tiene mai conto di quel distacco professionale che invece dovrebbe guidarlo e farlo ragionare con maggiore lucidità. Per questo motivo combina sempre qualche guaio e finisce per far arrabbiare il capo della Squadra Mobile Santeramo. In Questura c’è chi lo odia e invidia come la collega Calandrini e chi fa il tifo per lui, come Alfredo Marinetti.

Al suo fianco? La Viceispettrice Lea Coen, da poco trasferitasi in terra pugliese, l’unica a non cedere al suo fascino e a stargli affianco solo per lavoro. Peccato che il loro rapporto, al centro della narrazione, pian piano arriverà a trasformarsi in una romantica storia d’amore. Quando il passato tornerà a far capolino, gli amici di Gerri, ma soprattutto Alfredo Minetti, inizieranno a scavare tra i vari misteri che Gerri nasconde per aiutarlo ad emergere e a ritagliarsi una nuova vita.