Geolier e Ultimo insieme in un duetto dal titolo “L’ultima poesia”: il brano esce all’una di domani, e in queste ore non si parla d’altro. Ma vediamo insieme cosa è emerso su una delle collaborazioni musicali più attese di questi ultimi mesi, in vista poi dei tormentoni estivi che usciranno nei prossimi mesi.

Geolier e Ultimo, il duetto all’una di domani dal titolo “L’ultima poesia”

Le voci sulla possibile collaborazione con protagonisti Geolier e Ultimo, si erano fatte sempre più insistenti in questi ultime settimane, i due erano stati visti insieme a Caserta, ma anche alla Casina Vanvitelliana di Bacoli (località Fusaro). Uscirà infatti sulle piattaforme all’una di domani “L’ultima poesia”, il singolo che vede insieme Geolier e Ultimo, una collaborazione nata da una grande stima ed amicizia tra i due artisti.

Takagi & Ketra produttori, l’anima del manager Enzo Chiummariello dopo l’operazione discografica, i due avrebbero registrato anche un’altra canzone insieme, titolo “X”, destinata al nuovo album del cantautore romano, annunciato per il 2025.

La canzone “L’ultima poesia”

La canzone che li vede protagonisti dal titolo “L’ultima poesia”, stando alla nota stampa diffusa in queste ore, unisce i due mondi dei cantanti: “I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare”.

Si sottolinea inoltre, come questa canzone possa essere il seguito naturale di I p’ me, tu p’ te, la canzone con cui il napoletano Geolier si è classificato al secondo posto dell’ultimo Festival di Sanremo.

I concerti di Geolier e Ultimo

Nel prossimo mese di maggio, dovrebbe arrivare anche il nuovo lavoro del rapper di Secondigliano, grande protagonista durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Geolier è inoltre atteso nel prossimo mese di giugno allo stadio Maradona.

Il rapper, porta Ultimo a cantare per la prima volta in napoletano rendendo omaggio alla città partenopea, verso cui, più volte, Ultimo ha mostrato il suo amore e in cui terrà due concerti, il prossimo 8 e 9 giugno, allo stadio Maradona.