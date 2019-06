Gennaro Lillio è uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. La sua storia d’amore con Francesca De Andrè ha fatto molto discutere, ma ad oggi pare che i due stiano ancora insieme. Non più una semplice love story, un vero e proprio fidanzamento e per la coppia ci sono molti progetti in cantiere. Gennaro su Instagram ha risposto a molte domande poste dai fan, tra queste anche una riguardante i rapporti con i suoi ex coinquilini.

Gennaro Lillio, le parole sugli ex coinquilini

Durante una sessione di domanda e risposta sul popolare social network, Gennaro Lillio ha risposto ad un fan che gli chiedeva come fossero i rapporti con i suoi ex coinquilini. Il napoletano ha dichiarato: “Dopo la fine del reality – ha scritto Gennaro – ho sentito solo Daniele Dal Moro e Gaetano Arena. Degli altri non ho più sentito nessuno”. Come mai Gennaro non ha più sentito gli altri concorrenti del Grande Fratello 16? Ci sono stati dei litigi con loro?

Il finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello non ha detto altro, mentre a chi gli chiedeva di Erica Piamonte, ha risposto: “Secondo lei sono un buon attore? So solo che io fuori alla Casa sto portando avanti la storia con Francesca. Vedo altra gente che si sta avvicinando adesso, mentre dentro non si filava. Chissà perché…” Gennaro Lillio, dunque, ha messo anche in dubbio la presunta love story tra Erica e Gianmarco Onestini. Dopo la brusca separazione da Gaetano Arena, infatti, Erica ha ritrovato il sorriso accanto al fratello di Luca Onestini.

Tornando a Gennaro Lillio, il finalista del GF 16 è divenuto in questi giorni testimonial di un importante brand di moda. Segno che l’esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata molto importante per lui. L’amore e il lavoro procedono a gonfie vele.