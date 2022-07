E’ stato uno degli ultimi naufraghi ad essere sbarcato all’Isola dei Famosi e fin da subito non era riuscito ad inserirsi nelle dinamiche del reality. Gennaro Auletto ha vissuto dei momenti complicati durante questa esperienza e non sono mancati gli scontri con gli altri naufraghi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Gennaro Auletto ha dichiarato che l’Isola dei Famosi gli ha permesso di dare un taglio radicale alla sua vita. Tra i momenti complicati c’è n’è stato uno in particolare: “Ho vissuto un momento complicato quando si sono iniziati a formare dei gruppi e tutti attaccavano sia me che Nick Luciani”.

Al suo rientro, Gennaro si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni sui social. Il modello aveva insinuato il dubbio di una differenza di trattamento rispetto ad alcuni naufraghi. Gennaro ha confermato questo suo pensiero: “Sì mi riferivo ad Edoardo e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese”.

Gennaro ha poi lanciato una frecciata a Mercedesz Henger. Il naufrago ha svelato un retroscena choc: “Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicholas. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato”.

Gennaro Auletto era entrato in corsa assieme a Luca Daffrè. All’inizio sembrava essere nato un bel rapporto tra i due ma poi qualcosa si era incrinato. Gennaro conferma.

Gennaro Auletto, l’intervista

Gennaro, l’Isola dei Famosi ha segnato la tua prima esperienza in un reality. Cosa ti ha convinto a partecipare e che esperienza è stata?

E’ stata un’esperienza fantastica che mi ha permesso di dare un cambiamento radicale alla mia vita sotto ogni punto di vista.

Qual è stato il momento più complicato che hai vissuto?

Ho vissuto un momento complicato quando si sono iniziati a formare dei gruppi e tutti attaccavano sia me che Nick Luciani.

Essere entrato in corsa ti ha fatto sentire penalizzato?

Essere entrato in corsa è stato sicuramente penalizzante ma non porto rancori.

Ti sei sentito subito accolto o hai fatto fatica ad integrarti nel gruppo?

Mi sono sentito accolto da alcuni dei miei compagni mentre da altri non è avvenuto lo stesso.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Rifarei tutto quello che ho fatto del mio percorso, dalla A alla Z.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata vinta da Nicolas Vaporidis. Sei stato d’accordo con la sua vittoria?

Nicolas Vaporidis ha meritato di vincere. Ha dimostrato a tutti di essere il naufrago per eccellenza e la sua permanenza di 99 giorni è un traguardo storico.

Appena tornato dall’Honduras hai fatto delle dichiarazioni sui social. Hai detto di esserti sentito attaccato a differenza di altre persone che pur non muovendo un dito non venivano criticate. A chi ti riferivi? Pensi che alcuni naufraghi siano stati favoriti?

Sì mi riferivo ad Edoardo e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese.

All’inizio con Mercedesz Henger sembrava esserci molta complicità. Hai provato attrazione nei suoi confronti? Cosa ha influito poi negativamente sul vostro rapporto?

Onestamente non ho mai pensato che potesse nascere qualcosa tra me e Mercedesz. Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di Nicholas. L’ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l’hanno confermato.

Hai puntato il dito anche contro Estefania Bernal e Luca Daffrè. Per quale motivo ti hanno deluso?

Ho attaccato Luca perché essendo entrati insieme come coppia pensavo di aver trovato un amico sull’Isola. Purtroppo invece si è rivelato tutt’altro. Invece sono rimasto male di Estefania perché avevamo costruito un bellissimo rapporto ma le sue parole mi hanno spiazzato. Fortunatamente poi ci siamo chiariti.

Durante la finale, Luca ha fatto un gesto nei confronti di Maria Laura che non è piaciuto al pubblico. Cosa ne pensi? E’ stato un tradimento?

Io e Nick avevamo già detto che saremmo finiti per scontrarci l’uno con gli altri e così è stato. Hanno prima messo noi in cattiva luce per poi scontrarsi fra di loro. Essendo un gioco sapevamo che solo uno ne sarebbe uscito vincitore. Io ho cercato sempre di essere me stesso e non mi sono creato amicizie finte solo allo scopo di andare avanti a differenza di qualcuno e di questo sono fiero e contento. Meglio soli che male accompagnati.

A proposito di Estefania anche lei aveva mostrato un interesse nei suoi confronti. Secondo te era una ripicca nei confronti di Roger Balduino?

Non penso fosse una ripicca nei confronti di Roger o almeno lo spero.

All’Isola hai conquistato molto cuori. Anche Fabrizia Santarelli ha ammesso di avere avuto un debole per te. E tu invece?

Ho legato con molte naufraghe ma è difficile costruire rapporti stabili sull’Isola. Fuori dal contesto magari chissà se avremo modo di conoscerci.