Non solo calcio e tennis, la Rai ha deciso di dedicare alla miglior squadra di pallavolo del XX secolo un documentario dal titolo ‘Generazione di Fenomeni‘. Vediamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla.

Generazione di Fenomeni: il documentario sulla nazionale italiana di pallavolo del ’90

Quale è stata la squadra di Pallavolo più forte del ventesimo secolo? Senza dubbio la Nazionale Italiana di pallavolo che ha vinto tre volte consecutivamente il titolo di campione del mondo (nel 1990, nel 1994 e nel 1998). A loro è dedicato un documentario

scritto da Paolo Borraccetti e Filippo Nicosia, che parte da un’idea di Andrea Zorzi. Diretto da Paolo Borraccetti, ‘Generazione di Fenomeni’ andrà in onda il 23 luglio 2024 in prima serata su Rai2. A produrlo è la Dinamo in collaborazione con Rai Documentari, con il Patrocinio di Coni e FIPAV,

Il documentario è un racconto corale ricco di repertori inediti (alcuni girati dagli stessi giocatori durante le trasferte) con cui si ricostruirà non solo il percorso sportivo di quella Nazionale. Ci saranno immagini prese dagli archivi di giornali, riviste e anche da media stranieri oltre che dai rispettivi club dei giocatori. Non mancheranno i momenti difficili come le due Olimpiadi perse, una ai quarti e l’altra in finale, entrambe contro l’Olanda, sconfitte che quegli uomini non sono riusciti a dimenticare. Obiettivo non è solo quello raccontare una storia sportiva ma mostrare come era l’Italia di quegli anni, tra costume, persone e luoghi legati da un filo comune, l’amore per la Nazionale.

I nomi dei giocatori rimasti nella storia

In quella squadra c’era Ferdinando De Giorgi che ora è l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. I suoi compagni di allora sono rimasti nel cuore di molti tifosi: Zorzi, Lucchetta, Bernardi, Giani, Gardini, Tofoli, Papi, Cantagalli, Bracci, solo per citarne alcuni. A guidarli, un tecnico carismatico come Julio Velasco.