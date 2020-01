Arriva su Rai3 un nuovo programma: si tratta di “#Generazione Bellezza“, il programma dedicato all’immenso patrimonio italiano di arte, cultura, tradizioni e paesaggio. Ecco tutte le anticipazioni sul primo appuntamento del programma condotto da Emilio Casalini su Rai3.

Generazione Bellezza su Rai3: ecco quando

Al via da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020 in access prime time alle ore 20.20 circa su Rai3 il nuovo programma “Generazione Bellezza“. Si tratta di un nuovo format televisivo condotto da Emilio Casalini, che peraltro è anche autore con Maria Iodice. Il programma è dedicato all’immenso patrimonio della nostra terra. L’Italia è culla delle meraviglie, un paese in cui convivono arte, cultura, tradizioni, paesaggio, architettura, archeologia, agricoltura, enogastronomia, artigianato. Considerato tra i paesi più amati ed ammirati al mondo, l’Italia torna così protagonista in un programma di mamma Rai.

L’obiettivo di Emilio Casalini, conduttore e autore del programma, è quello di raccontare il valore della bellezza del nostro Paese. La finalità del programma è quella di sottolineare in maniera forte e decise come le azioni di alcune persone abbiano contribuito, nel corso degli anni, a rendere il nostro Paese una delle realtà più belle al mondo. Una realtà, troppo spesso bistrattata, che meriterebbe di essere: tutelata e protetta.

Con #GenerazioneBellezza Emilio Casalini è partito alla scoperta del nostro Paese per incontrare e raccontare le storie di alcune persone che hanno deciso di dedicare la propria vita alla nostra terra. Come? Questi uomini e donne hanno deciso di accogliere la bellezza della nostra terra e di renderla fruibile a tutti. Un lavoro importante. Questi uomini hanno fatto un enorme lavoro di decodificazione, e non solo, rendendo la nostra Italia comprensibile a tutti.

Generazione Bellezza di Emilio Casilini, le storie

Si tratta di storie sparse da Nord a Sud: Emilio Casilini, infatti, si è recato dal mare alle montagne, dal Trentino alla Sicilia passando per regione come Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Umbria, Emilia Romagna, ecc.

Tra le storie ci sono quelle di Nicola Facciotto, un uomo che ha permesso ai visitatori di toccare con mano uno degli affreschi più grandi al mondo, oppure quella di Edoardo Tresoldi e Fabio Viola. C’è poi la storia di Florinda Saieva e Andrea Bartoli. Questi ultimi sono riusciti a portare la bellezza tra il cemento e il degrado di Favara.

Spazio poi alla storia di don Antonio Loffredo e ai ragazzi del Rione Sanità, che conducono un intero quartiere fuori da un isolamento secolare riaprendo le catacombe di S. Gennaro.

Verrà raccontata anche la storia di Arianna Fabbri e Paolo Tomislav Moro che, una volta conseguita una laurea in chimica, hanno deciso di tornare a lavorare i campi dei nonni. Il loro obiettivo? Realizzare dei prodotti biologici.

Tra le storie anche quella di di Brunello Cucinelli che trasforma una tradizione manifatturiera in un brand mondiale, quella di Tonino Nunnari che ha deciso di non lasciare il suo borgo deserto in Calabria. Infine le storie di Emanuele Montibeller che porta l’arte contemporanea tra i boschi del Trentino e quelle di Pina Spinella che ha deciso di condividere il mito della sua terra all’interno di un libro per bambini.